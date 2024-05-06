На трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки

На совещании в Минприроды Новосибирской области обсудили более радикальные методы борьбы с незаконными выпусками стоков в малые реки Новосибирска.
Напомним, по итогам 2023 года, по данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. 64 экстремально высоких загрязнений были выявлены в малых реках Новосибирска — Ельцовка 2-я, Каменка, Камышенка, а также 15 других.
Между тем, мэрия Новосибирска уже несколько лет анонсирует программу благоустройства малых рек города.
— На реке Тула мы планируем воссоздать историческое поселение сибиряков, фестивальную поляну, проводить реконструкции различных событий. То есть, в локации можно будет познакомиться с тем, как жили наши предки в 18-19 веках, — сообщала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Также здесь планируется разместить детский технопарк, чтобы дети учились на исторических событиях, современных технологиях и т.д. Технопарк будет интегрирован в поселение.
Общественники еще в 2021 году предлагали бетонировать бесхозные трубы и заявляли, что после этой процедуры владелец трубы очень быстро отыщется.
Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky
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