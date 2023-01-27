В Кузбассе будет создана региональная кинокомпания

В Кузбассе создадут собственную кинокомпанию. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилёв во время «Открытого диалога» с предпринимателями. Киностудия будет заниматься выпуском художественных фильмов.
— Творчество — это важный фактор развития многих сфер в обществе, — подчеркнул губернатор.
Сергей Цивилёв пообещал оказать поддержку недавно созданному комитету по кинематографии. О создании в своей структуре комитета по кинематографии Кузбасская торгово-промышленная палата сообщала в июле 2022 года.
Объем инвестиций в проект в правительстве Кузбасса не озвучивают. Однако, по данным пресс-службы областного правительства, киностудия получила от губернатора первый заказ — на съемку полнометражного фильма об уроженце региона, участнике битвы за Берлин в 1945 году Николае Масалове.
Ранее редакция сообщала о том, что в области расширена программа скринингового исследования младенцев.
Фото с сайта правительства Кузбасса
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