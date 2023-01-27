В Кузбассе будет создана региональная кинокомпания

В Кузбассе создадут собственную кинокомпанию. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилёв во время «Открытого диалога» с предпринимателями. Киностудия будет заниматься выпуском художественных фильмов.

— Творчество — это важный фактор развития многих сфер в обществе, — подчеркнул губернатор.

Сергей Цивилёв пообещал оказать поддержку недавно созданному комитету по кинематографии. О создании в своей структуре комитета по кинематографии Кузбасская торгово-промышленная палата сообщала в июле 2022 года.

Объем инвестиций в проект в правительстве Кузбасса не озвучивают. Однако, по данным пресс-службы областного правительства, киностудия получила от губернатора первый заказ — на съемку полнометражного фильма об уроженце региона, участнике битвы за Берлин в 1945 году Николае Масалове.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске планируют запустить фабрику научного кино. Ориентировочный объем инвестиций в ее создание — около 150 млн рублей. Студия виртуального кино физически будет выглядеть как цилиндр радиусом 30 метров и высотой 10 метров. В студии будут размещены динамические декорации на которые можно будет транслировать любые изображения для съемок художественных, научно-популярных фильмов и т.д. Соглашение о сотрудничестве «Академпарка» и «Агентства инвестиционного развития» по созданию фабрики научного кино было подписано в ноябре 2022 года в рамках форум InPark – 2022.

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