С первого сентября Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух». Об этом сообщает Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области в Телеграм.

— В Искитиме проведут комплексную оценку ситуации. Сейчас Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды проводит обследования структуры и интенсивности автотранспортного потока, чтобы определить количество выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, — говорится в сообщении.

По его словам, в рамках реализации проекта Искитим ждет газификация, перевод на централизованное отопление частного сектора, замен общественного транспорта на более экологичный, модернизация и реконструкция производства.

«Чистый воздух» — это федеральный проект, благодаря которому к 2030 г. вдвое сократится объем выбросов вредных веществ в атмосферу. В его основе — комплексная работа государства, предприятий и жителей промышленных городов.

Ранее редакция сообщала о том, что в руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе».