В детском реабилитационном центре под Новосибирском идет строительство главного корпуса и стационара

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев ознакомился с ходом строительства Федерального детского реабилитационного центра мирового уровня в Новосибирской области. Реабилитационный комплекс на 300 коек включает 15 строений, в том числе хозяйственного и вспомогательного назначения, общей площадью 68 тысяч квадратных метров. Строительные работы начаты в 2022 году, срок ввода в эксплуатацию – 2024 год. 148759 В настоящее время завершается строительство вспомогательных сооружений, ведётся возведение монолитных конструкций в главном корпусе и стационаре, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

— Главная совместная цель представителей всех задействованных сторон — заказчика, подрядчика, региональных органов власти и органов местного самоуправления, контрольных и надзорных структур — ввести объект строго в установленные сроки, чтобы дети из разных регионов страны как можно быстрее могли получать комплексную реабилитацию на самом высоком уровне, — отметил Анатолий Серышев.

Напомним, федеральный реабилитационный центр возводится в Новосибирске на берегу Бердского залива по поручению президента Российской Федерации. Здесь будут оказывать помощь детям с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими заболеваниями. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

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