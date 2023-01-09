В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров.

— Внедрение новых технологий в этом направлении — важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне «Запсибовец» в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах, — отметил Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства региона, одно из главных преимуществ нового оборудования — автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды. Это значительно сокращает энергопотребление, что решает проблему классических установок с большой энергоемкостью и соответственно высокой себестоимостью очистки воды. Возможность многократного использования сорбентов и фильтров также упрощает и удешевляет обслуживание, одновременно решая существующую в отрасли проблему с утилизацией сорбированной массы и осадка.