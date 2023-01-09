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К весне с прилавков могут исчезнуть готовые завтраки и мюсли

  • 09/01/2023, 18:00
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К весне с прилавков могут исчезнуть готовые завтраки и мюсли
Об этом Минсельхоз предупредили в ассоциации «Русбренд».

Из-за запуска федеральной информационной системы «Зерно» готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы могут исчезнуть из российских магазинов уже этой весной, передают «Известия», со ссылкой на сообщение от ассоциации «Русбренд».

С помощью федеральной информационной системы власти планируют мониторинг всего оборота пшеницы, ячменя, бобовых и других культур, а также товаров из них на территории РФ. Такой подход призван помочь государству избавиться от нелегальной продукции на рынке и повысить качество и безопасность товаров.

В настоящее время к системе уже подключили аграриев, а с 1 марта к системе должны быть подключены и производители готовой продукции, в составе которой есть зерновые культуры.

Перестройка рабочих процессов производителей, в свою очередь, может привести к дефициту на полках. Ведь уже сегодня они столкнулись с проблемами, которые не в состоянии решить. Так, например, скорость оформления сопроводительных документов в системе занимает от четырех до шести часов на один документ. Без системы «Зерно» на это уходит от 40 до 60 минут. Следует отметить. что в свое время Минсельхоз убеждал производителей, что они будут тратить на оформление всего 5–7 минут.

Ранее редакция сообщала, что клиники сталкиваются с проблемами обслуживания медицинского оборудования.

Фото: pixabay.com — shixugang

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : реформы Минсельхоз дефицит бизнес


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