Область перевыполнила план по собственным доходам на 2,2%

— Оперативные итоги исполнения бюджета региона в 2022 году следующие: доходы — 270,6 млрд рублей, из них 200,5 млрд — собственные доходы области. План по собственным доходам перевыполнен на 2,2%, как и прогнозировали ранее. Часть перевыполнения мы отнесли на переходящие остатки бюджета для обеспечения расходов 2023 года, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Общая динамика по собственным доходам региона, по сравнению с 2021 годом, составила 122,8%. Перевыполнение доходов обеспечено за счет НДФЛ и акцизов на нефтепродукты, а также налога на прибыль и неналоговых доходов бюджета (доходы от временного размещения на казначейских счетах свободных средств бюджета).

— Если говорить о динамике и структуре собственных доходов, то, как мы и предполагали, из-за ситуации в экономике налог на прибыль организаций ощущает серьезное давление и за декабрь мы в динамике налоговых поступлений потеряли 4,5%, то есть в годовом выражении динамика снизилась со 134 до 130%. Это наша реальность, и мы должны понимать, в каких условиях начнем нашу финансовую работу в 2023 году, — констатировал министр. — При этом НДФЛ и УСН показали устойчивый рост. По НДФЛ мы наблюдаем перевыполнение бюджетных показателей. Для нас это очень важно, так как говорит об устойчивости собственных доходов местных бюджетов.

— Это плюс 45 млрд к кассовому расходу 2021 года, в денежном выражении — существенный объем, — подчеркнул Голубенко. — Финансирование региональных проектов проведено на уровне среднего исполнения расходов — 92%, то есть из 54 млрд реализованы 50.

Расходы по кассе, по оперативным данным, составили 267,9 млрд рублей. Выполнение — 92% к плану года с динамикой 120% к 2021 году.

В итоге бюджет 2022 года Новосибирская область выполнила без дефицита с превышением доходов над расходами по кассе на 2,7 млрд, при плановом дефиците в 24 млрд. Госдолг на конец 2022 года составил почти 48 млрд, то есть увеличился на 6 млрд за счет получения целевых федеральных кредитов. При этом рыночная задолженность области за год сократилась. В итоге долговая нагрузка находится на уровне 24% от собственных доходов, что соответствует обязательствам региона перед правительством РФ.

— Сейчас, по оперативным данным, остатки собственных средств бюджета составляют 16,5 млрд рублей. Ресурсов достаточно, чтобы обеспечить финансирование января с учетом того, что с 2023 года мы будем получать налоговые доходы в режиме единых налоговых платежей раз в месяц — 28 числа каждого месяца, — напомнил Голубенко.

Говоря о планах работы в 2023 году, министр предупредил коллег из других министерств, а также из районов и городов области, чтобы они в течение января провели инвентаризацию всех обязательств 2022 года, в том числе по расчетам с подрядчиками, использованию средств целевого финансирования федерального бюджета, резервного фонда областного бюджета, а также проверили пропорциональность выплат бюджетникам и достаточность средств, заложенных на эти цели.

Ранее в Минэкономразвития региона предупреждали, что «мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса».