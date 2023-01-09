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Область перевыполнила план по собственным доходам на 2,2%

  • 09/01/2023, 19:15
Автор:
исполнение бюджета Новосибирской области
На начало 2023 года, по оперативным данным, остатки собственных средств бюджета на счетах составляют 16,5 млрд рублей.

— Оперативные итоги исполнения бюджета региона в 2022 году следующие: доходы — 270,6 млрд рублей, из них 200,5 млрд — собственные доходы области. План по собственным доходам перевыполнен на 2,2%, как и прогнозировали ранее. Часть перевыполнения мы отнесли на переходящие остатки бюджета для обеспечения расходов 2023 года, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Общая динамика по собственным доходам региона, по сравнению с 2021 годом, составила 122,8%. Перевыполнение доходов обеспечено за счет НДФЛ и акцизов на нефтепродукты, а также налога на прибыль и неналоговых доходов бюджета (доходы от временного размещения на казначейских счетах свободных средств бюджета).

— Если говорить о динамике и структуре собственных доходов, то, как мы и предполагали, из-за ситуации в экономике налог на прибыль организаций ощущает серьезное давление и за декабрь мы в динамике налоговых поступлений потеряли 4,5%, то есть в годовом выражении динамика снизилась со 134 до 130%. Это наша реальность, и мы должны понимать, в каких условиях начнем нашу финансовую работу в 2023 году, — констатировал министр. — При этом НДФЛ и УСН показали устойчивый рост. По НДФЛ мы наблюдаем перевыполнение бюджетных показателей. Для нас это очень важно, так как говорит об устойчивости собственных доходов местных бюджетов.

профицит бюджета

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

Расходы по кассе, по оперативным данным, составили 267,9 млрд рублей. Выполнение — 92% к плану года с динамикой 120% к 2021 году.

—  Это плюс 45 млрд к кассовому расходу 2021 года, в денежном выражении — существенный объем, — подчеркнул Голубенко. — Финансирование региональных проектов проведено на уровне среднего исполнения расходов — 92%, то есть из 54 млрд реализованы 50.

В итоге бюджет 2022 года Новосибирская область выполнила без дефицита с превышением доходов над расходами по кассе на 2,7 млрд, при плановом дефиците в 24 млрд. Госдолг на конец 2022 года составил почти 48 млрд, то есть увеличился на 6 млрд за счет получения целевых федеральных кредитов. При этом рыночная задолженность области за год сократилась. В итоге долговая нагрузка находится на уровне 24% от собственных доходов, что соответствует обязательствам региона перед правительством РФ.

— Сейчас, по оперативным данным, остатки собственных средств бюджета составляют 16,5 млрд рублей. Ресурсов достаточно, чтобы обеспечить финансирование января с учетом того, что с 2023 года мы будем получать налоговые доходы в режиме единых налоговых платежей раз в месяц — 28 числа каждого месяца, — напомнил Голубенко.

Говоря о планах работы в 2023 году, министр предупредил коллег из других министерств, а также из районов и городов области, чтобы они в течение января провели инвентаризацию всех обязательств 2022 года, в том числе по расчетам с подрядчиками, использованию средств целевого финансирования федерального бюджета, резервного фонда областного бюджета, а также проверили пропорциональность выплат бюджетникам и достаточность средств, заложенных на эти цели.

 

Ранее в Минэкономразвития региона предупреждали, что «мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : расходы бюджета исполнение бюджета доходы бюджета


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