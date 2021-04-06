В мэрии Новосибирска подтвердили продажу торгового бизнеса «Сибирского гиганта»

— ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант», в чьем ведении была оперативная деятельность не недвижимости, а магазинов «Мегас», «Гигант» и «Горожанок» — этот бизнес продан. Он перешел из рук одного хозяйствующего субъекта в руки другого, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

При этом чиновник отметил, что оперативная деятельность в этих торговых точках будет продолжаться, и она будет ровно той же самой, что и ранее. Просто под маркой другого предприятия.

— Думаю, что для горожан смена вывески, собственника — это неплохо, это вектор движения, а он всегда хорош. Новый игрок всегда хочет принести что-то новое, заинтересовать покупателей, — уверен Витухин. — Сегодня часть магазинов, которыми управлял «Торговый холдинг «Сибирский гигант» уже закрыты на реконструкцию. Идет ребрендинг внутренних пространств, переделка выкладок, кассовых зон и т.д. В скором времени мы увидим вновь открывшиеся магазины продовольственных товаров.

Кто выступил в роли покупателей торгового бизнеса холдинга, чиновник не озвучил, отметив, что это коммерческая информация. Но пояснил, что это «группа компаний из соседнего сибирского города».

— Под каким юрлицом они действуют и под какими вывесками будут работать магазины в Новосибирске — мне неизвестно. Не хотел бы озвучивать какие-то чужие задумки, — добавил он.

Напомним, в начале 2021 года на рынке Новосибирска появилась информация о том, что томская ГК «Лама» может выкупить у собственника «Сибирского гиганта» Александра Манцурова торговую сеть или отдельные активы сети. Томские предприниматели эту тему пока комментировать отказываются, до Манцурова дозвониться не удается. В 2019 году ЦДЖ сообщал, что Александр Манцуров, на тот момент имевший мандат депутата регионального парламента шестого созыва, намерен завязать с депутатской карьерой и распродать местные активы ради перевода бизнеса на федеральный уровень.

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» работает на новосибирском рынке с 1996 года, управляет сетью гипермаркетов «Гигант» (4), в том числе один формата cash&carry, а также супермаркетами «Мегас» (4) и универсамами «Горожанка» (24), говорится на сайте компании. Общая площадь торговой недвижимости под управлением холдинга — более 77 тысяч кв. м. В составе холдинга и собственный распредцентр по алкогольной продукции «Гигант Алко».

В группу также входит агрокомплекс «Сады Гиганта», принадлежащий Александру Манцурову. Осенью 2019 года он запустил третью очередь тепличного комбината мощностью 5,6 тысячи овощей в год. Инвестиции в проект составили 824 млн рублей.

Ранее «Сибирский гигант» планировал развивать в Новосибирске проект по созданию вертикально-интегрированного холдинга по производству мяса индейки ООО «Инд-Сибирь», в 2020 году к нему проявляли интерес арабские инвесторы. Но в ноябре 2020 министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что реализация проекта приостановлена.

По информации ряда СМИ Новосибирска, Виталий Витухин является родственником Александра Манцурова.