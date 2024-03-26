В квартире на четвертом этаже произошло возгорание в Новосибирске

На 4-м этаже загорелась квартира в девятиэтажном доме № 194/3 на улице Бориса Богаткова.

— Уже 3-х человек спасатели эвакуировали, среди них один неходячий пожилой мужчина, — передает слова очевидцев Телеграм-канал АСТ-54.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение о задымлении в подъезде дома поступило в 16:31. Из подъезда вывели еще двоих жителей.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский алкоголик прописал в своем доме 37 мигрантов.