В квартире на четвертом этаже произошло возгорание в Новосибирске

На 4-м этаже загорелась квартира в девятиэтажном доме № 194/3 на улице Бориса Богаткова.
— Уже 3-х человек спасатели эвакуировали, среди них один неходячий пожилой мужчина, — передает слова очевидцев Телеграм-канал АСТ-54.
В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение о задымлении в подъезде дома поступило в 16:31. Из подъезда вывели еще двоих жителей.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский алкоголик прописал в своем доме 37 мигрантов.
Источник фото: Freepik / Автор — freepic.diller
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