В ледяную воду на Крещение уже окунулись более 17 000 новосибирцев

18 января, в канун великого двунадесятого праздника Крещения Господня, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в главном соборе Новосибирской епархии.

Новосибирцы начали стекаться к купелям ближе к полуночи. Местами к прорубям выстраивались целые очереди из десятков горожан. Температура воздуха в регионе держалась в районе минус десяти, до традиционных сибирских морозов на Крещение не хватало еще градусов двадцати минуса. Но в одних купальниках все равно зябко. Новосибирцы переминались с ноги на ногу и нетерпеливо поглядывали на окунающихся. Все проходило тихо и спокойно, даже блаженно.

На всех 29 официально открытых в области купелях дежурят спасатели, сотрудники полиции и медики. О желающих смыть с себя грехи позаботились заранее. На берегах у всех официальных купелей были организованы палатки с печками или тепловыми пушками, где купающиеся сначала раздевались, а потом пили горячий чай. От палаток до прорубей были выстланы дорожки из сена, чтобы люди не скользили в тапочках и не примерзали обувью ко льду. Для новичков специалисты МЧС России проводили мини-инструктажи по технике безопасности.

Так неспешно и умиротворённо к 14-00 на 19 января в ледяную воду окунулось почти 17 000 человек. Вмешательство экстренных служб в этот процесс не потребовалось, что и понятно, ведь сегодня новосибирцы очищают в купелях не только тело, но и душу, а духовному все противоправное чуждо.

На 16.00, по данным МАСС, в купели в Новосибирске окунулись 8580 человек.

В великий праздник Крещения очереди выстраиваются не только к купелям, но и к храмам. Новосибирцы запасаются святой водой на целый год. Одни приносят с собой полулитровые бутылочки, другие приходят даже с ведрами. Хотя считается, что даже капля крещенской воды может очистить как раз целое такое ведро. Очередь идет медленно, но на лицах горожан нет ни негодования, ни раздражения по этому поводу. Святой воды хватит на всех, а ожидание в этот день лишь во благость.

Крещенские купания проходят и в других сибирских регионах. Алтайские спасатели сообщили, что в самые первые часы после полуночи сотни человек совершили омовение. Также и в Томской области, где воду в купели освятил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

В Иркутске на данный момент в прорубь окунулось более пяти тысяч человек.