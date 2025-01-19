Лишь 17% новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

17% жителей Новосибирска намерены принять участие в Крещенских купаниях в этом году, причём 3% из них сделают это впервые.

Мужчины чаще женщин собираются окунуться в прорубь (19% против 15%). Среди молодых горожан, в возрасте до 35 лет, желание приобщиться к народной традиции выразили 19%, а среди более старшей возрастной группы — 16%, сообщили аналитики SuperJob.

Однако 73% экономически активных новосибирцев никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это.

Причем 7% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: «Боюсь простыть»; «Здоровье, увы, не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские спасатели показали, как проходит Крещение. За ночь на купелях не произошло ни одного происшествия.