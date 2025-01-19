Экс-мэр Новосибирска Локоть встретился с послом Республики Беларусь

18 января, бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в приёме посла Республики Беларусь Александра Рогожника, который состоялся у лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
— Имел возможность ещё раз обозначить многогранные экономические, научные, культурные связи Новосибирска и Белоруссии, побратимство с Минском, — рассказал экс-мэр в Телеграме.
Также он напомнил послу, что новосибирцы особенно любят посещать ярмарку белорусских товаров. Благодаря решению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусские производители регулярно приезжают в Новосибирск.
В завершение встречи Локоть вручил послу в подарок макет Бугринского моста, выполненный в масштабе новосибирским предприятием.
Напомним, ранее поступала информация о том, что Анатолий Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Федеральные СМИ сообщали, что в этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.
В последнее время сотрудничество между Новосибирском и Белоруссией набирает обороты. В городе уже функционирует несколько совместных предприятий, в том числе с участием муниципалитета. В области планируется создание Центра машиностроения Белоруссии. Кроме того, Республика Беларусь планирует открыть научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.
Ранее редакция сообщала о том, что товарооборот ярмарки белорусских товаров составил около 70 миллионов рублей. Ярмарка проходила на площади Ленина в конце сентября 2024 года.
Источник фото: Анатолий Локоть в Телеграм
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