В Ленинском районе объявлен режим ЧС

Как рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, владелец котельной находится в стадии банкротства. С начала сентября на условиях аренды на котельную должна была зайти крупная РСО, однако из-за неудовлетворительного состояния котельной предприятие от этих планов отказалось. По предварительным расчётам, для приведения котельной в работоспособное состояние необходимо 8,5 млн рублей.

Мэр города Анатолий Локоть распорядился подготовить соответствующий договор аренды для МУП «Энергия» и выполнить ремонт котельной за счёт средств предприятия.

Кроме того, до конца сентября приведут в порядок участки городских магистралей, где выполнялись разрытия для устранения дефектов трубопроводов.

— В настоящее время ремонт продолжается на 149 объектах, 48 из них связаны с работами на проезжей части улиц местного значения, – отметил Анатолий Локоть.

По словам Дмитрия Перязева, наибольшее количество разрытий для устранения дефектов трубопроводов в городе производят новосибирские тепловые сети. Всего с 1 января 2021 года и до настоящего времени было выдано 923 разрешения на проведение земляных работ. На 774 объектах работы уже завершены, благоустройство восстановлено.