Прокуратура изменила границы завода «Эфес» в пользу дольщиков ЖК «Рихард»

Прокуратура Кировского района Новосибирска, которая осуществляет надзорное сопровождение замороженных объектов ЖК «Рихард», установила, что что строительство трех многоквартирных домов № 5, 7, 8 с привлечением денежных средств более 350 дольщиков было начато застройщиком ООО «НСК-Девелопмент» на территории санитарно-защитной зоны завода АО «Пивоварня Москва-Эфес», где возведение жилой застройки запрещено.

— В результате надзорного сопровождения и координации действий конкурсного управляющего, уполномоченных государственных органов границы санитарно-защитной зоны завода «Эфес» изменены. Теперь указанные дома находятся за пределами санитарно-защитной зоны, в связи с чем отсутствуют препятствия для продолжения их строительства, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что региональные власти в конце июня текущего года сообщали, что ЖК «Рихард» войдет в список дополнительных 28 домов, на которые уже подготовлены ходатайства правительства Новосибирской области для их достройки с помощью механизма ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».