Вы не одна: помощь при послеродовой депрессии

Если депрессия протекает в легкой форме, можно ограничиться регулярными консультациями с психотерапевтом и практиковать когнитивно-поведенческую терапию. В более тяжелых случаях требуется подключать медикаментозное лечение, обращаясь к психиатру. Но, независимо от тяжести заболевания, при после родовой депрессии женщине необходимо уделить внимание самопомощи — не забывать о себе, просить поддержки у родных и друзей, а также поддерживать контакты с другими женщинами, которые уже пережили похожий опыт. Посмотрим, какие простые вещи помогли многим женщинам наряду с психотерапией преодолеть послеродовую депрессию и прийти в стабильное состояние.

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ТОП-8 шагов для самопомощи при послеродовой депрессии

Не оставайтесь с проблемой один на один. Сразу после рождения ребенка многим женщинам нелегко — организм еще не восстановился, гормоны не пришли в норму, ребенок плохо спит и у женщины тоже хронический недосып. Поэтому говорите открыто о своих потребностях, просите партнера посидеть с малышом, пока вы прогуляетесь или встретитесь с подругами, больше бывайте на свежем воздухе. Общайтесь с другими мамами. Найти группы поддержки для женщин, которые борются с послеродовой депрессией можно в Интернете или уточнить информацию в вашего терапевта. Наблюдая положительный опыт других, вы укрепите уверенность, что справиться с депрессией реально и не только вам пришлось пройти через это испытание. Уделяйте время любимым делам, которые делают вас счастливыми. Да, график жизни полностью поменялся с появлением малыша, но обязательно находите время на дела, которые восстанавливают ваш ресурс. Например, чтение, музыка, рисование, общение с подругой. Пусть это будет 15-30 минут, но качественного времени для себя. Заботьтесь о себе. Вы все еще женщина, а не просто мама. Поэтому быть с малышом 24/7 — значит, лишить себя части чего-то важного. Просите помощи без стеснения, найдите способ, чтобы уделить время себе — сделать спа-процедуру, сходить на маникюр или в парикмахерскую. Можно попросить мужа, маму, подругу или нанять няню. Используйте время, пока малыш спит, чтобы отдохнуть. Особенно хорошо восстановить силы помогает дневной сон. Добавьте в жизнь умеренной физической активности. Самый простой способ — гулять с ребенком на свежем воздухе. Движение помогает бороться со стрессом, поднимает настроение. Питайтесь сбалансировано. Диетологи рекомендуют ввести в рацион не менее 5 порций овощей и фруктов, рыбу, яйца, бобовые, молочные продукты, если у вас нет непереносимости лактозы, а также картофель, рис и мясо. Обязательно выпивайте до 6 стаканов чистой воды в день. Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с терапевтом по поводу диеты. Не старайтесь быть идеальной. Идеальные супер-мамы обитают только в инстаграм — в реальной жизни их нет. Поэтому расслабьтесь и позвольте себе быть просто человеком. Делайте то, что действительно важно, заботясь о малыше и о себе, если при этом вы не успели лишний раз пропылесосить или не заправили постель — не страшно.

Напомним, что депрессия — это не плохое настроение, а серьезное заболевание, как диабет, артрит или грипп. Случается послеродовая депрессия у многих женщин и это никак не характеризует их материнские качества или любовь к ребенку. Лечить депрессию можно и нужно — главное, правильно подобрать схему и идти к своей цели.