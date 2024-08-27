В лесах Новосибирской области за неделю потерялось три человека

В регионе продолжается сезон дикоросов. Любители тихой охоты часто теряются и не могут вернуться домой.

Только на прошлой неделе спасатели трижды участвовали в поисках, заблудившихся в лесу грибников. 19 августа в Коченевском районе потерялась 45-летняя женщина. 24 августа в Мошковском районе потерялась пожилая женщина, а на следующий день в том же районе потерялся мужчина на машине. Всех пропавших нашли.

– Во время сбора дикоросов количество выездов спасателей и волонтеров на поиски заблудившихся сборщиков ягод и грибов увеличивается, – отмечается в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Специалисты напоминают, что перед походом сообщите родственникам, куда и как надолго направляетесь. Возьмите компас, фонарик, спички, заряженный телефон, запас продуктов и воды, теплую одежду, оденьтесь в яркое. Старайтесь запомнить маршрут и ориентир на местности, передвигайтесь там, где ловит связь.

Ранее редакция сообщал о том, что восемь человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Новосибирске.