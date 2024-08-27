Технопром-2024: Эксперты обсудили перспективы внедрения AI-технологий в государственном секторе на бизнес-завтраке Сбера

Одним из локомотивов развития технологии в стране выступает Сбер. В самом банке искусственный интеллект встроен в каждый бизнес-процесс, благодаря чему в 2023 году финансовый эффект от внедрения технологии в банке составил 350 млрд рублей. Уже сегодня 100% кредитных решений для физлиц принимаются с использованием AI, а значит практически моментально.

Участники бизнес-завтрака отметили, что при широком внедрении AI-технологий возникают различные вопросы безопасности и этики. Над ответами на эти вызовы уже работают ученые и государственные институты. Кроме того, важную роль играет цифровизация государственных органов власти. Так, сегодня в России действует программа перехода различных ведомств на цифровую платформу «ГосТех». До конца года на ней ожидается появление первых инструментов для работы с искусственным интеллектом. К 2030 году мероприятия по развитию искусственного интеллекта, предусмотренные нацпроектом «Экономика данных», способны увеличить ВВП России более чем на 11 трлн рублей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«В рамках международного технологического форума «Технопром» мы впервые запустили новый формат открытого диалога — это деловой завтрак. Совместно с представителями Минцифры РФ, региональных органов власти, бизнес-сообществ мы обсудили различные аспекты применения искусственного интеллекта. Старт дан. На протяжении всех дней форума на различных площадках будут обсуждаться аспекты технологического развития и возможность применения инструментов AI, этика AI, так как крайне важно оставаться в рамках законодательства, чтобы использование технологий приносило людям исключительно пользу. Мы благодарим правительство Новосибирской области за взаимный интерес и поддержку к теме внедрения AI в госсектор».

Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области:

«Технология искусственного интеллекта уже сегодня широко применяется в Новосибирской области. Это и голосовой помощник «Николай», который еще шесть лет назад стал записывать людей к врачу, это и мониторинг лесных пожаров, и система «Безопасный город» и многое другое. Перспектив много. Крайне важно относиться к искусственному интеллекту не как к модной игрушке, а ставить конкретную задачу – для чего мы его используем. И в этой части у нас отлично налажено взаимодействие с нашим давним партнером – группой компаний Сбер. Это ведущая корпорация в стране, вкладывающая ресурсы в развитие и продвижение технологии. Мы благодарим Сбер за соорганизацию дня искусственного интеллекта на Технопроме и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области: