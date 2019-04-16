В Линево будут перерабатывать целлюлозу

— На территории ТОСЭР «Линево» мы предлагаем реализовать проект строительства завода по переработке растительного волокна в эфиры целлюлозы. Инициатор проекта — ООО «Квант», — сообщил на заседании инвестиционного совета Новосибирской области директор ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» и ООО «Квант» Юрий Келлер.

На предприятии планируется производить метилцеллюлозу различной вязкости и каустическую соду. Компания намерена применять метилцеллюлозу как влагоудерживающую добавку для сухих строительных смесей: плиточный клей, шпатлевка для гипсокартона, гипсовые смеси, и т.д.

— В проект планируется вложить около 130 млн рублей, из них собственные средства компании «Квант» — 22 млн рублей, около 107 млн — кредиты. Инвестиционная фаза составляет 8 месяцев, в 2025 году мы хотим погасить кредиты, взятые на реализацию проекта, — говорит Келлер. — На начальном этапе будет создано 51 рабочее место, к 2024 году средняя зарплата на предприятии составит 33 тысячи рублей.

С 2021 года расчетно завод будет выпускать около 480 тонн продукции в год, выручка в 2022 году составит около 150 млн рублей. Окупить вложения инвестор планирует за 4 года. Что касается бюджетной эффективности, то за первые 6 лет налоговые льготы составят 36 млн рублей, в последующие 6 лет предприятие заплатит в бюджеты всех уровне 74 млн рублей.

Завод будет поставлять продукцию производителям строительных смесей по всей России. Предварительные переговоры с покупателями продукции уже проведены. Расчетный рынок завода — около 14 тысяч тонн (около 4 млрд рублей).

— Продукция завода полностью импортозамещающая — по качеству она будет соответствовать мировым образцам, а по стоимости на 12-70% ниже. Сегодня в РФ подобные продукты ввозятся из Турции, Китая и ЕС, — отметил Келлер.

В качестве господдержки инвестор запросил присвоить проекту статус масштабного инвестиционного проекта, а также предоставить земельный участок под строительство объекта — 2 га без торгов.

Спикер заксобрания области Андрей Шимкив поинтересовался, насколько соблюдены экологические требования при реализации проекта.

— В соответствии с федеральным законом наше предприятие попадает в четвертую категорию опасности с санитарно-защитной зоной 50 метров. Исходным сырьем являются безопасные продукты — это целлюлоза, соли и метанол. Конечный продукт — сама метилцеллюлоза, она биологически инертна, а в качестве побочного продукта получается та же самая соль, которую мы закольцовываем в производстве. Стоков воды мы не предусматриваем, — пояснил главный инженер компании Алексей Ненашев. — Если посмотреть на схему размещения земельного участка, то он расположен в непосредственной близости от ЗАО «Энергопром-НОВЭЗ», в его санитарно-защитной зоне.

Участники инвестиционного совета также поинтересовались, где предприятие планирует брать сырье для своего производства.

— Мы предполагаем запускать завод на хлопковой целлюлозе. Будем приобретать линт — неделовое волокно, которое произрастает в Узбекистане, Киргизии. У нас уже заключен договор на поставку сырья с киргизским предприятием, — ответил Ненашев. — Кроме того, существует ряд российских предприятий, которые перерабатывают волокно и у них есть сырье, которое нигде не применяется. Для нашей технологии оно подходит.

— Предлагаю подумать над этим вариантом и учитывать его при реализации инвестпроекта. 1000 га в Искитимском районе будет найти достаточно проблематично. А размещение заказа при содействии минсельхоза у наших местных сельхозпроизводителей — более эффективный путь. Если вам сырье необходимо в 2021 году, значит, в 2020 уже нужно размещать заказ, — добавил Знатков.

Кроме того, он отметил, что в 2021 году предприятие планирует перейти на местное сырье — целлюлозу лубяных культур: лен и коноплю. Ненашев обратился к инвестсовету с просьбой: предоставить компании участок для выращивания лубяных сельхозкультур. Для загрузки предприятия необходимо около 1 тысячи га. 500 га компания планирует засевать, а 500 — пускать по пары. Первый вице-губернатор Владимир Знатков предложил инвестору подумать о размещении заказа у местных сельхозпроизводителей.

В разговоре с корреспондентом InfoPro54 Юрий Келлер отметил, что размещение заказа на производство сырья у новосибирских сельхозпроизводителей не повлияет на бизнес-модель проекта.

— Для производителей целлюлозы важно иметь постоянный сбыт, а для нас — сырье. Думаю, что о норме прибыли мы договоримся, — заявил он.

Келлер также уточнил, что компания прорабатывала возможность использования в своем производстве такого сырья, как мискантус, который продвигает Институт цитологии и генетики СО РАН, но оказалось, что для него требуются более серьезные мероприятия по очистке.

— По ряду причин конопля нам нравится больше — как сырье она показала себя более интересно. Лен тоже подходит, но он менее производителен, — добавил предприниматель.

Инвестсовет согласовал поддержку проекта ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» с доработкой по показателям средней зарплаты и возможности размещения заказа на производство сырья у местных сельхозпроизводителей.

По данным BusinessStat, за последние 5 лет на рынке сухих строительных смесей в России продажи выросли на 58% до 9,15 млн тонн, в будущем ожидается рост продаж на 8,7% в год.

ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» основана в 20015 году. УК компании — 10 тысяч рублей. Учредители — Юрий Келлер и Алексей Ненашев: по 50%. Компания участвовала в строительстве завода углеродных нанотрубок компании OCSiAL и завода сухих строительных смесей «ПРОФИТ» корпорации «Ливна». ООО «Квант» является резидентом Академпарка, занимается проектом с 2014 года, имеет запатентованную технологию «активация целлюлозы».

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