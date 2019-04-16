 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Линево будут перерабатывать целлюлозу

Шестой резидент ТОСЭР планирует выпускать добавку для сухих строительных смесей.
  • 16/04/2019, 21:23
Автор: Юлия Данилова
В Линево будут перерабатывать целлюлозу
В проект планируется вложить около 130 млн рублей, из них собственные средства компании «Квант» — 22 млн рублей.

— На территории ТОСЭР «Линево» мы предлагаем реализовать проект строительства завода по переработке растительного волокна в эфиры целлюлозы. Инициатор проекта — ООО «Квант», — сообщил на заседании инвестиционного совета Новосибирской области директор ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» и ООО «Квант» Юрий Келлер.

На предприятии планируется производить метилцеллюлозу различной вязкости и каустическую соду. Компания намерена применять метилцеллюлозу как влагоудерживающую добавку для сухих строительных смесей: плиточный клей, шпатлевка для гипсокартона, гипсовые смеси, и т.д.

— В проект планируется вложить около 130 млн рублей, из них собственные средства компании «Квант» — 22 млн рублей, около 107 млн — кредиты. Инвестиционная фаза составляет 8 месяцев, в 2025 году мы хотим погасить кредиты, взятые на реализацию проекта, — говорит Келлер. — На начальном этапе будет создано 51 рабочее место, к 2024 году средняя зарплата на предприятии составит 33 тысячи рублей.

С 2021 года расчетно завод будет выпускать около 480 тонн продукции в год, выручка в 2022 году составит около 150 млн рублей. Окупить вложения инвестор планирует за 4 года. Что касается бюджетной эффективности, то за первые 6 лет налоговые льготы составят 36 млн рублей, в последующие 6 лет предприятие заплатит в бюджеты всех уровне 74 млн рублей.

Завод будет поставлять продукцию производителям строительных смесей по всей России. Предварительные переговоры с покупателями продукции уже проведены. Расчетный рынок завода — около 14 тысяч тонн (около 4 млрд рублей).

— Продукция завода полностью импортозамещающая — по качеству она будет соответствовать мировым образцам, а по стоимости на 12-70% ниже. Сегодня в РФ подобные продукты ввозятся из Турции, Китая и ЕС, — отметил Келлер.

В качестве господдержки инвестор запросил присвоить проекту статус масштабного инвестиционного проекта, а также предоставить земельный участок под строительство объекта — 2 га без торгов.

Спикер заксобрания области Андрей Шимкив поинтересовался, насколько соблюдены экологические требования при реализации проекта.

— В соответствии с федеральным законом наше предприятие попадает в четвертую категорию опасности с санитарно-защитной зоной 50 метров. Исходным сырьем являются безопасные продукты — это целлюлоза, соли и метанол. Конечный продукт — сама метилцеллюлоза, она биологически инертна, а в качестве побочного продукта получается та же самая соль, которую мы закольцовываем в производстве. Стоков воды мы не предусматриваем, — пояснил главный инженер компании Алексей Ненашев. — Если посмотреть на схему размещения земельного участка, то он расположен в непосредственной близости от ЗАО «Энергопром-НОВЭЗ», в его санитарно-защитной зоне.

Участники инвестиционного совета также поинтересовались, где предприятие планирует брать сырье для своего производства.

— Мы предполагаем запускать завод на хлопковой целлюлозе. Будем приобретать линт — неделовое волокно, которое произрастает в Узбекистане, Киргизии. У нас уже заключен договор на поставку сырья с киргизским предприятием, — ответил Ненашев. — Кроме того, существует ряд российских предприятий, которые перерабатывают волокно и у них есть сырье, которое нигде не применяется. Для нашей технологии оно подходит.

Ученые предлагают выращивать мискантус для получения целлюлозы

Бизнесу предлагают вложиться в мискантус

Кроме того, он отметил, что в 2021 году предприятие планирует перейти на местное сырье — целлюлозу лубяных культур: лен и коноплю. Ненашев обратился к инвестсовету с просьбой: предоставить компании участок для выращивания лубяных сельхозкультур. Для загрузки предприятия необходимо около 1 тысячи га. 500 га компания планирует засевать, а 500 — пускать по пары. Первый вице-губернатор Владимир Знатков предложил инвестору подумать о размещении заказа у местных сельхозпроизводителей.

— Предлагаю подумать над этим вариантом и учитывать его при реализации инвестпроекта. 1000 га в Искитимском районе будет найти достаточно проблематично. А размещение заказа при содействии минсельхоза у наших местных сельхозпроизводителей — более эффективный путь. Если вам сырье необходимо в 2021 году, значит, в 2020 уже нужно размещать заказ, — добавил Знатков.

В разговоре с корреспондентом InfoPro54 Юрий Келлер отметил, что размещение заказа на производство сырья у новосибирских сельхозпроизводителей не повлияет на бизнес-модель проекта.

— Для производителей целлюлозы важно иметь постоянный сбыт, а для нас — сырье. Думаю, что о норме прибыли мы договоримся, — заявил он.

Келлер также уточнил, что компания прорабатывала возможность использования в своем производстве такого сырья, как мискантус, который продвигает Институт цитологии и генетики СО РАН, но оказалось, что для него требуются более серьезные мероприятия по очистке.

— По ряду причин конопля нам нравится больше — как сырье она показала себя более интересно. Лен тоже подходит, но он менее производителен, — добавил предприниматель.

Инвестсовет согласовал поддержку проекта ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» с доработкой по показателям средней зарплаты и возможности размещения заказа на производство сырья у местных сельхозпроизводителей.

По данным BusinessStat, за последние 5 лет на рынке сухих строительных смесей в России продажи выросли на 58% до 9,15 млн тонн, в будущем ожидается рост продаж на 8,7% в год.

ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» основана в 20015 году. УК компании — 10 тысяч рублей. Учредители — Юрий Келлер и Алексей Ненашев: по 50%. Компания участвовала в строительстве завода углеродных нанотрубок компании OCSiAL и завода сухих строительных смесей «ПРОФИТ» корпорации «Ливна». ООО «Квант» является резидентом Академпарка, занимается проектом с 2014 года, имеет запатентованную технологию «активация целлюлозы».

Фото автора

Популярное с сайта

Самые востребованные профессии, по версии Авито

16/04/2019, 16:28
Менеджеры уступили место поварам, а администраторы – уборщикам.
НГТУ НЭТИ

Huawei проведет ИТ-фестиваль в Новосибирске

16/04/2019, 15:39
Предполагается, что он соберет около 150 специалистов в сфере ИКТ.
Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

16/04/2019, 15:33
Неуплата налогов в установленный законодательством срок приводит к дополнительным расходам должников.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Начинающие предприниматели вместо грантов получат инфраструктуру

16/04/2019, 21:17

В Новосибирске начнут производить первый отечественный ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии онко

16/04/2019, 18:37

РМОУ подготовит для Новосибирской области спортивных менеджеров

16/04/2019, 17:39

В ТОСЭР «Горный» появился пятый потенциальный резидент

16/04/2019, 17:35

Первая встреча в России с Сергеем Полонским пройдет в Новосибирске

16/04/2019, 16:59

Самые востребованные профессии, по версии Авито

16/04/2019, 16:28

Huawei проведет ИТ-фестиваль в Новосибирске

16/04/2019, 15:39

Новосибирцы задолжали по имущественным налогам почти 1,2 млрд рублей

16/04/2019, 15:33

«Лучший кейтеринг Сибири» вдохновил профессионалов выездного питания

16/04/2019, 13:31

СтратКлуб: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?»

16/04/2019, 12:51

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска