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В Линево появится альтернативная котельная

На территории Новосибирской области продолжается инфраструктурное развитие «точек роста».
  • 05/02/2019, 22:05
Автор: Евгения Серёгина
В Линево появится альтернативная котельная

Как сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Арихипов, в наступившем году на территории региона будет продолжатся развитие территорий с высоким экономическим потенциалом — «точек роста». Речь идёт о таких населенных пунктах как посёлок Горный в Тогучинском и Линёво в Искитимском районах области (ТОСЭР).

 — В Тогучинском районе ведётся строительство газопровода в посёлке Горный. Здесь реализуется оптимальная форма участия бюджетных и внебюджетных источников. Значительный вклад обеспечивают ПАО «Газпром» и электросетевые компании ресурсами своих инвестиционных программ. В текущем году совместно с регулятором предстоит работа с электрическими сетями, — пояснил Архипов.

Подключение к электромощностям рекомендовали ускорить

Помимо нового газопровода, на территории области в 2019 году появится ещё один значимый инфраструктурный объект — альтернативная котельная в посёлке Линёво. Постановление об ее создании подписало правительство Российской Федерации

 В целом система госрегулирования представляет возможность не только для развития, но и для обновления основных фондов. Используем новый метод регулирования альтернативной котельной, которую необходимо запустить в Линёво в 2019 году, и подготовить дополнительные площадки,  сообщил министр.

Напомним, что строительство и развитие объектов инженерной инфраструктуры обеих территорий рассчитано, в первую очередь, на привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

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