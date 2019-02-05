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Два года уйдет на проектировку «СКИФа»

Под установку выделено 24 га земли в районе наукограда Кольцово.
  • 05/02/2019, 19:18
Автор: Юлия Данилова
Проектный офис для строительства «СКИФа» создан в Институте катализа СО РАН
Ученые рассчитывают привлечь к реализации проекта бизнес.

— Пользовательская инфраструктура источника синхротронного излучения ( «СКИФ») проектируется большим количеством организаций: исследовательские институты СО РАН, ведущие вузы региона. Мы активно работаем по привлечению в команду, прорабатывающую проект, коллег из Томска и Красноярска. В перспективе рассчитываем на помощь зарубежных коллег, — рассказал в ходе пресс-тура заведующий лабораторией перспективных синхротронных методов исследования Института катализа СО РАН, замруководителя проектного офиса  «СКИФа» Ян Зубавичус.

«СКИФу» дали землю

Он напомнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета на  «СКИФа» планируется выделить 500 млн рублей. На эти средства проектный офис, созданный на базе института катализа СО РАН, совместно с генеральным проектировщиком должен подготовить детальный и обоснованный технический проект с чертежами, описанием технических характеристик всех узлов оборудования.

— Эта работа началась. Мы разработали эскизную документацию, исходные данные на проектирование. В России такой способ управления крупными проектами, как проектный офис, практически не используется. Мы считаем, что это правильный шаг, — пояснил Зубавичус. — Проектная организация для строительства объекта будет выбираться по конкурсу, который проведет министерство науки РФ. Это будет компетентная организация, обладающая опытом реализации сложных и объемных проектов. Непосредственно работы по строительству  «СКИФа» начнутся в 2021 году.

Проектный офис для строительства «СКИФа» создан в Институте катализа СО РАН

Ученый не исключил, что дополнительно будет выделено финансирование на проведение опытно-конструкторских работ, так как разработка наиболее эффективных технических решений требует расчетов, тестовых измерений и иногда бывает ошибочной. При создании  «СКИФа» планируется максимально задействовать оборудование отечественного производства.

— На западе, конечно, производится все необходимое научное оборудование, но это не очень интересно. Хочется, чтобы оно было российским, и работы в этом направлении ведутся, — пояснил Ян Зубавичус.

Он также отметил, что одной из задач проектного офиса является привлечение к реализации проекта внебюджетных средств. Ученый констатировал, что многие предприятия понимают перспективы  «СКИФа», но говорят, что придут только после того, как установка будет введена в эксплуатацию.

— Мы работаем в этом направлении. Думаю, что будут организовываться специальные поездки для информирования заинтересованных компаний. Например, мы в Институте катализа уверены, что участие в проекте  «СКИФ» будет интересно для промышленных предприятий, работающих в отрасли катализа, — говорит он. — Катализаторы — это огромный рынок коммерческой продукции с большой научной составляющей. Во всем мире этот сектор промышленности дает огромную долю синхротронных исследований.

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

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Помощник директора ИЯФ СО РАН по перспективным проектам Яков Ракшун добавил, что в первой очереди проекта предполагается создание 6 станций, которые будут закрывать пробелы уже работающей в институте ядерной физики установки.

— В нашем центре провал по биологическим направлениям и исследованиям в мягком энергетическом диапазоне. Для этого нужен сверхвысокий вакуум и другие приборы, которые требуют места для размещения, — говорит он. — Между тем, недавно у нас был семинар с коллегами из ГНЦ ВБ «Вектор», где нам привели интересный пример использования синхротрона для изучения вирусов гриппа. С помощью установки ученые обнаружили центры, способствующие размножению гриппа, изучили их структуру и поняли, как активный белок будет блокировать работу этих центров. Это позволяет создать лекарство, в течение нескольких часов снимающее все симптомы заболевания. Во многих странах это направление исследований очень востребовано.

Предложение о создании в Новосибирске нового мультидисциплинарного центра синхротронного излучения («СКИФ») прозвучало в феврале 2018 года во время визита в город президента РФ Владимира Путина. Тогда отмечалось, что сама установка оценивается в 20 млрд рублей, еще около 20 млрд необходимо на создание 40 станций. Директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров уточнял, что стоимость одной станции может составить от $1 до $1,5 млрд, а также предложил строить их очередями. По его словам, Институт катализа может сделать от 2 до 4 станций. Проект «СКИФ» вошел в программу «Академгородок 2.0». Участок площадью 24 га в районе Кольцово для строительства  «СКИФа» передан в оперативное управление Институту катализа СО РАН.

Фото: баз- предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН, др-автора

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