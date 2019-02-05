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Во втором доме ЖК «Расцветай на Гоголя» стартовали продажи

Стоимость квартир начинается от 60 тыс руб за кв метр.
  • 05/02/2019, 17:09
Во втором доме ЖК «Расцветай на Гоголя» стартовали продажи

Стартовая стоимость квартир во второй очереди ЖК «Расцветай на Гоголя» — от 60 000 руб./кв.м. В доме представлены квартиры-студии площадью от 24 кв.м, однокомнатные от 38 кв.м, двушки от 59 кв.м, трёхкомнатные квартиры от 82 кв.м., четырехкомнатные студии площадью от 101 кв.м, а также новый формат жилья — хайфлэты. Это квартиры, расположенные на 25 «клубном» этаже, с потолками высотой 5,6 метров. Срок сдачи объекта 4 квартал 2021 год, говорится в сообщении компании.

ЖК «Расцветай на Гоголя» расположен в Дзержинском районе Новосибирска, рядом со станцией метро «Березовая роща». Специфика домов ЖК — авторский архитектурный проект, классический дизайн фасада, ночная динамическая подсветка, дизайнерская отделка мест общего пользования, французские окна в пол с режимами защиты для детей и домашних животных. Вокруг домов ЖК охраняемая территория с видеонаблюдением.   Застройщик— группа компаний «Расцветай». В портфеле компании такие завершенные проекты как «Дом на Березовой роще», «Дом на Золотой Ниве», сданные раньше заявленного срока.

Проектная декларация http://гоголя.рф

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»

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