В мае начнется замена покрытия на Октябрьском мосту в Новосибирске

Новое покрытие проезжей части появится на Октябрьском мосту в Новосибирске. Основные работы по его обустройству начнутся в мае. Их выполнит Строительная компания «Дороги Сибири».

— Контракт предусматривает своевременное обнаружение дефектов существующего покрытия (выбоины, проломы и т.д.), препятствующих движению транспорта, и их устранение в кратчайшие сроки, — сообщили в мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что на протяжении января-февраля подрядная организация в ночное время проводила ямочные ремонт асфальтобетонной смесью.

Напомним, в 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком.

Ранее редакция сообщала, что опоры освещения монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске.