Опоры освещения монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске

Уже установлено 20 осветительных опор на Октябрьском мосту в Новосибирске. Всего планируется установить порядка 38 опор.
— В предстоящий рабочий сезон планируется установить оставшиеся и ещё 38 опор на противоположной стороне, — говорится в сообщении пресс-службы МКУ Гормост в Телеграм.
В опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники.
Напомним, что сейчас на Октябрьском мосту идет ремонт. Ремонт будет проводиться с 2022–2024 годы. Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров — более 2,2 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что реверсивное движение предлагают запустить на Димитровском мосту в Новосибирске.
Фото: Михаил Мочалов
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