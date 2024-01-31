Опоры освещения монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске

Уже установлено 20 осветительных опор на Октябрьском мосту в Новосибирске. Всего планируется установить порядка 38 опор.

— В предстоящий рабочий сезон планируется установить оставшиеся и ещё 38 опор на противоположной стороне, — говорится в сообщении пресс-службы МКУ Гормост в Телеграм.

В опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники.

Напомним, что сейчас на Октябрьском мосту идет ремонт. Ремонт будет проводиться с 2022–2024 годы. Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров — более 2,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что реверсивное движение предлагают запустить на Димитровском мосту в Новосибирске.