Отечественные ученые нашли способ строить дома из снега

Пермские учёные создали устройство, которое способно за короткое время уплотнить снег настолько, что из него можно возводить долговечные фигуры и дома, сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Олег Зверев в беседе с цифровым изданием Ura.ru.

По словам ученого, с помощью данного устройства можно возводить сооружения высотой до трёх метров. При этом они могут иметь наклон, который со временем будет расти.

— Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона, — уточнил эксперт.

Олег Зверев отметил, что подобные объекты способны просуществовать до 10 месяцев, однако, с приходом тепла их прочность будет уже не такой внушительной.

Ученый добавил, что метод можно применять в холодных регионах нашей страны для строительства гаражей, а в более тёплых — для создания декоративных объектов и фигур.

Блоки из снега прессуются приблизительно за 20–40 минут, между тем, сама установка представляет собой корпус, две параллельных боковых стенки, двигающиеся навстречу друг другу с помощью винтовых шпилек, и греющий электрический кабель, заключил физик.

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