В мае новосибирцы реже брали автокредиты

Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в Новосибирской области в мае 2023 года сократились на 8,8% до 1073 единиц. В апреле новосибирцы оформили 1176 автокредитов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в Кемеровской области снижение составило 1,5% (с 1305 до 1286 автокредитов), в Омской — 2,5% (с 810 до 790 автокредитов).

— После рекордного с начала прошлого года количества выданных автокредитов в апреле, в мае этот показатель немного сократился. Прежде всего, это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая, — комментирует снижение директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт считает, что в целом, достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом.

Ранее редакция сообщала, что в апреле средний размер автокредита в Новосибирской области снизился.