В Новосибирской области зарегистрировано почти 18 тысяч объектов розничной торговли

На территории Новосибирской области по состоянию на конец 2022 года зарегистрировано 17883 объекта розничной торговли, сообщили в Новосибирскстате. По обороту розничной торговли регион занимает лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа.

Согласно статистике, в 2022 году оборот предприятий розницы достиг 782,6 млрд рублей. На одного жителя региона в среднем продано товаров почти на 280 тыс. рублей.

В обороте розничной торговли преобладают непродовольственные товары, удельный вес которых в 2022 году составил 53,4%, на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия пришлось 46,6%.

В структуре продаж непродовольственных товаров населению наибольший удельный вес занимают лекарства (11%), бензин (9,5%), автомобили (8,4%), одежда (6,2%), косметические и парфюмерные товары (6%). Среди пищевых продуктов — мясо и мясные продукты (14%), алкогольные напитки и пиво (13,5%), молочные продукты (9,6%), кондитерские изделия (9,1%) и табачные изделия (8,1%).

В структуре формирования оборота розничной торговли больше половины приходится на организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области вырос оборот розничной торговли.