Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов Почты России

Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в ПВЗ Почты России на базе магазинов компании, составит более 5 тыс. в месяц.
  • 08/11/2019, 15:45
В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов Почты России

АО «Почта России» и ГК «Обувь России» заключили партнерское соглашение, в рамках которого на базе магазинов Группы компаний в ноябре откроются пункты выдачи логистического оператора, где можно будет получать онлайн-заказы, сообщили в пресс-службе компании.

— На первом этапе ПВЗ заработают в более 180 торговых точках Группы по всей России. Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК «Обувь России» и повысить лояльность покупателей, — отмечают в компании.

Сотрудничество включает несколько этапов: в течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения партнера и «Обуви России» на базе 1С, параллельно будет запущен процесс обучения сотрудников обувного ретейлера по работе с ПО. В начале ноября проект стартует в тестовом режиме в нескольких торговых точках, в дальнейшем он будет тиражироваться на всю сеть. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в ПВЗ Почты России на базе магазинов «Обуви России», составит более 5 тыс. в месяц.

Отмечается, что возможность самостоятельного получения отправлений все больше пользуется популярностью у россиян. По данным агентства Data Insight, в первом полугодии 2019 года 36 млн посылок из интернет-магазинов (17% от всех онлайн-заказов) доставлено в пункты выдачи заказов и постаматы. Основной прирост рынка eCommerce и соответственно рынка логистики для интернет-магазинов пришелся именно на формат самовывоза.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Большинство новосибирцев готовы к четырехдневной рабочей неделе

Большинство новосибирцев готовы к четырехдневной рабочей неделе

08/11/2019, 13:40
Но только с сохранением зарплаты.
Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

08/11/2019, 13:35
После постановки дорог города на кадастровый учет все ларьки и объекты, которые стоят вдоль проезжей части, окажутся вне закона.
Гендиректор «Сибмоста» заплатит налоги и штраф

Гендиректор «Сибмоста» заплатит налоги и штраф

08/11/2019, 12:35
Уголовное дело в отношении него прекращено.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Застройщикам предложили застолбить место

08/11/2019, 15:42

В четырех районах Новосибирской области откроются модельные библиотеки

08/11/2019, 15:25

«Дом.РФ» попросили учесть интересы Новосибирска при решении судьбы военного городка

08/11/2019, 15:13

HoReCа Новосибирска поборется за каждого гостя чемпионата

08/11/2019, 15:00

Подписан план мероприятий по сотрудничеству региона с Павлодарской областью Республики Казахстан

08/11/2019, 14:07

Большинство новосибирцев готовы к четырехдневной рабочей неделе

08/11/2019, 13:40

Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

08/11/2019, 13:35

Гендиректор «Сибмоста» заплатит налоги и штраф

08/11/2019, 12:35

Главгосэкспертиза одобрила проект четвертого этапа реконструкции наливной станции «Сокур»

08/11/2019, 11:30

Райффайзенбанк назвал регионы с самыми доступными квартирами

08/11/2019, 10:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска