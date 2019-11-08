В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов Почты России

АО «Почта России» и ГК «Обувь России» заключили партнерское соглашение, в рамках которого на базе магазинов Группы компаний в ноябре откроются пункты выдачи логистического оператора, где можно будет получать онлайн-заказы, сообщили в пресс-службе компании.

— На первом этапе ПВЗ заработают в более 180 торговых точках Группы по всей России. Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК «Обувь России» и повысить лояльность покупателей, — отмечают в компании.

Сотрудничество включает несколько этапов: в течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения партнера и «Обуви России» на базе 1С, параллельно будет запущен процесс обучения сотрудников обувного ретейлера по работе с ПО. В начале ноября проект стартует в тестовом режиме в нескольких торговых точках, в дальнейшем он будет тиражироваться на всю сеть. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в ПВЗ Почты России на базе магазинов «Обуви России», составит более 5 тыс. в месяц.

Отмечается, что возможность самостоятельного получения отправлений все больше пользуется популярностью у россиян. По данным агентства Data Insight, в первом полугодии 2019 года 36 млн посылок из интернет-магазинов (17% от всех онлайн-заказов) доставлено в пункты выдачи заказов и постаматы. Основной прирост рынка eCommerce и соответственно рынка логистики для интернет-магазинов пришелся именно на формат самовывоза.

Фото предоставлено пресс-службой компании