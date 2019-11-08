Новосибирский проект по строительству служебного жилья включен в реестр проектов для повторного использования

Первый проект министерства строительства Новосибирской области по строительству служебного жилья на территории Мошковского района Новосибирской области включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В реестр Минстроя РФ включен проект по строительству 12-квартирного дома для предоставления служебного жилья. Проект разработан новосибирскими проектировщиками и теперь может многократно использоваться для строительства в других регионах РФ, — рассказали в мистрое Новосибирской области.

Отмечается, что в Новосибирской области новый проект, включенный в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ, уже нашел применение. До конца 2019 года в р.п. Мошково Мошковского района планируется реализовать данный проект и закончить для специалистов района строительство 12-ти квартирного дома, который будет соответствовать современным требованиям качества, безопасности и энергоэффективности.

Кроме того, в 2019 году в регионе реализуется линейка иных пилотных проектов по строительству служебного жилья в Сузунском, Чановском, Черепановском и Тогучинском районах. Каждый из этих проектов имеет различные планировочные и конструктивные решения, и также планируется к включению в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ. Всего в текущем году в пяти районах Новосибирской области за счет регионального бюджета по пилотным проектам будет построено более 2 700 кв.м служебного жилья или 60 квартир.

В дальнейшем на территории Новосибирской области строительство типового служебного жилья предполагается осуществлять с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования.

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