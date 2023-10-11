В малые села Новосибирской области пришли сотовая связь и интернет

Базовые станции сотовой связи построены в 55 населенных пунктах. С начала года более 12 тысяч жителей получили доступ к качественной сотовой связи и современным цифровым сервисам.

―Селяне теперь могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате, общаться в мессенджерах, жителям доступны банковские сервисы, интернет-магазины и прочее. По поручению Губернатора Новосибирской области мы наращиваем темпы покрытия сотовой связью малых сел, – рассказал врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Все эти технологии теперь доступны благодаря госпрограмме «Цифровая трансформация Новосибирской области». В списке Минцифры остался еще 21 населенный пункт, где до конца этого года должен появится 4G сигнал.

В планах на 2024 год – строительство 54 базовых станций.