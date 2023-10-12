Рекламодателям

Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика

  • 12/10/2023, 08:47
Автор:
Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика
Специалисты строительной отрасли не идут на госслужбу из-за низких зарплат и большой ответственности.

Депутаты Заксобрания на заседании комитета по строительству и ЖКХ поинтересовались у министра строительства Алексея Колмакова на каком этапе находится создание Единого заказчика.

Метро Новосибирска

Для актуализации документации по метро нужна команда проектировщиков

Напомним, эта структура должна взять на себя функции проектного бюро, так как у районов и муниципальных образований области часто просто не хватает людей и компетенций, чтобы грамотно делать проектно-сметную документацию. В результате сроки сдачи объектов переносятся либо вообще срываются. Задачу о создании проектного бюро перед Минстроем, Минтрансом и МинЖКХ региона поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в начале 2023 года.

— Если мы не решим этот вопрос, то в следующем году у нас будут не 25% невыполнения по программе служебного жилья, а 40% и более. Нужно ускорять работу, так как люди не справляются с документацией, — предупредил гендиректор группы компаний «ПОЛЯКОВ», депутат Илья Поляков.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что пока Единый заказчик создается на базе управления капитального строительства региона (УКСа).

— Нам дали 47 вакансий: 30 — на проектное бюро и 17 — на полевиков, которые будут контролировать ход строительства объектов. Проблема — найти компетентных специалистов, так как не каждый строитель с нужным опытом идет на госслужбу, —  говорит Колмаков. — У нас зарплаты не такие, как в коммерческих организациях, а ответственность намного больше. Мы работаем над этим вопросом. Планируется передать Единому заказчику функции по строительству со всех районов, то есть централизовать эту работу.

новости Новосибирска

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

При этом министр отметил, что служба единого заказчика неплохо себя зарекомендовала в других регионах России, поэтому новосибирцы изучают опыт и наработки коллег.

Гендиректор ООО КПД «Газстрой», зампредседателя комитета Евгений Покровский предложил министру максимально быстро выйти на комитет с предложением, какие изменения для запуска единого заказчика необходимо внести в законодательство региона, в том числе в части передачи полномочий от муниципальных образований, а также проработать варианты решения кадрового вопроса.

— Возможно, прописать увеличение зарплаты, но системно и обоснованно. Просьба — ускорить эту работу, — подчеркнул Покровский.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта. 

Фото пресс-службы Минстроя Новосибирской области

302

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство в районах проектное бюро передача полномочий Илья Поляков Единый заказчик Евгений Покровский Алексей Колмаков


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией

При этом, жалоба в УФАС на организатора торгов от ООО УК «Биосервис», была признана частично обоснованной.
Читать далее >>

Проект ребцентра для участников СВО в Бердске разработает московская компания

На участие в конкурсе было подано шесть заявок.
Читать далее >>

На Кирова строится квартал-галерея c секретным садом и бульваром с арт-объектами

Новосибирск потрясла презентация нового квартала-галереи: за два месяца раскупили 90% квартир, последние квартиры стоят от 8 млн рублей.
Читать далее >>

В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области

В его создании участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью.
Читать далее >>

На треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет Новосибирская область

Отчисления в консолидированный региональный бюджет вырастут за год на 20%.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска со второй попытки определила поставщиков дорожной спецтехники

Заключены два контракта на сумму более 56,3 млн рублей.
Читать далее >>

Нину Хомякову спасет операция

Необходимо собрать — 1 242 873 рубля.
Читать далее >>

Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Такое решение было принято на заседании регионального бюро партии.
Читать далее >>

Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области

Технические культуры убраны на 35 процентах площадей.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика
12/10/23 8:47
Власть Недвижимость
В малые села Новосибирской области пришли сотовая связь и интернет
11/10/23 20:10
Общество
Рельсы не поделили: при столкновении трамваев в Новосибирске пострадали бабушки
11/10/23 19:54
Происшествия
53 служебные квартиры не сдали в НСО из-за нехватки строителей
11/10/23 19:41
Бизнес Власть Недвижимость
По завещанию бабушки: новосибирский врач из ЧВК «Вагнер» рассказал, зачем ушел на СВО
11/10/23 19:14
Общество
Пенсионный фонд разыскивает 1,4 млн россиян, не обратившихся за выплатой накоплений
11/10/23 17:52
Общество
Никита Бедарев из Искитима погиб в зоне СВО
11/10/23 17:24
Общество
Мэр Новосибирска выступил на Совете делового сотрудничества в Минске
11/10/23 17:23
Власть Общество
Театр «13 трамвай» представляет премьеру спектакля «Ностальгия по любви»
11/10/23 16:40
Культура
За один день разместила весь выпуск облигаций новосибирская фабрика Фаворит
11/10/23 16:33
Бизнес Финансы
Венера в овне: В Новосибирске ищут риелтора-астролога
11/10/23 16:27
Общество
Массовое закрытие аптек заметили жители Новосибирска
11/10/23 16:25
Бизнес Медицина
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске
11/10/23 16:12
Происшествия
Контрактник из Краснозерского района Никита Павлович погиб в зоне СВО
11/10/23 15:51
Общество
Новосибирские таможенники изъяли из оборота более 600 отмычек
11/10/23 15:49
Право&Порядок
Представлена интерактивная программа Новосибирской области на выставке «Россия»
11/10/23 15:10
Власть Технологии
Пенсионеров-охотников задержали за браконьерство под Новосибирском
11/10/23 15:02
Право&Порядок
Стриптизерши подрались из-за гонорара в Новосибирске
11/10/23 14:57
Происшествия
«Мы мыслим по-колхозному»: Airbus A320 в пшеничном поле окружили тракторы
11/10/23 14:37
Общество
Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией
11/10/23 14:29
Бизнес
Популярное
Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей
11/10/23 16:27
Эксперты назвали марки машин, которыми чаще всего управляют пьяные водители
11/10/23 11:14
О причинах появления судорог рассказал эксперт
11/10/23 9:57
Нейросети в школах: может ли ИИ заменить живого учителя
10/10/23 15:54
Максимальное пособие по беременности может вырасти почти до 800 тыс. рублей
10/10/23 9:56
Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ
9/10/23 11:17
Новости компаний
ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рублях
11/10/23 15:27
«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября
11/10/23 15:01
Банк «Левобережный» увеличил скорость подключения эквайринга
11/10/23 14:56
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза
11/10/23 11:02
«Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков
10/10/23 14:54
Расходы сибиряков на аптечные товары выросли на 18%, а оборот смещается в сторону онлайн-ритейла
10/10/23 11:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска