Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика

Депутаты Заксобрания на заседании комитета по строительству и ЖКХ поинтересовались у министра строительства Алексея Колмакова на каком этапе находится создание Единого заказчика.

— Если мы не решим этот вопрос, то в следующем году у нас будут не 25% невыполнения по программе служебного жилья, а 40% и более. Нужно ускорять работу, так как люди не справляются с документацией, — предупредил гендиректор группы компаний «ПОЛЯКОВ», депутат Илья Поляков.

Напомним, эта структура должна взять на себя функции проектного бюро, так как у районов и муниципальных образований области часто просто не хватает людей и компетенций, чтобы грамотно делать проектно-сметную документацию. В результате сроки сдачи объектов переносятся либо вообще срываются. Задачу о создании проектного бюро перед Минстроем, Минтрансом и МинЖКХ региона поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в начале 2023 года.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что пока Единый заказчик создается на базе управления капитального строительства региона (УКСа).

— Нам дали 47 вакансий: 30 — на проектное бюро и 17 — на полевиков, которые будут контролировать ход строительства объектов. Проблема — найти компетентных специалистов, так как не каждый строитель с нужным опытом идет на госслужбу, — говорит Колмаков. — У нас зарплаты не такие, как в коммерческих организациях, а ответственность намного больше. Мы работаем над этим вопросом. Планируется передать Единому заказчику функции по строительству со всех районов, то есть централизовать эту работу.

При этом министр отметил, что служба единого заказчика неплохо себя зарекомендовала в других регионах России, поэтому новосибирцы изучают опыт и наработки коллег.

Гендиректор ООО КПД «Газстрой», зампредседателя комитета Евгений Покровский предложил министру максимально быстро выйти на комитет с предложением, какие изменения для запуска единого заказчика необходимо внести в законодательство региона, в том числе в части передачи полномочий от муниципальных образований, а также проработать варианты решения кадрового вопроса.

— Возможно, прописать увеличение зарплаты, но системно и обоснованно. Просьба — ускорить эту работу, — подчеркнул Покровский.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта.