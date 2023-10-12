Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика

Депутаты Заксобрания на заседании комитета по строительству и ЖКХ поинтересовались у министра строительства Алексея Колмакова на каком этапе находится создание Единого заказчика.
— Если мы не решим этот вопрос, то в следующем году у нас будут не 25% невыполнения по программе служебного жилья, а 40% и более. Нужно ускорять работу, так как люди не справляются с документацией, — предупредил гендиректор группы компаний «ПОЛЯКОВ», депутат Илья Поляков.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что пока Единый заказчик создается на базе управления капитального строительства региона (УКСа).
— Нам дали 47 вакансий: 30 — на проектное бюро и 17 — на полевиков, которые будут контролировать ход строительства объектов. Проблема — найти компетентных специалистов, так как не каждый строитель с нужным опытом идет на госслужбу, — говорит Колмаков. — У нас зарплаты не такие, как в коммерческих организациях, а ответственность намного больше. Мы работаем над этим вопросом. Планируется передать Единому заказчику функции по строительству со всех районов, то есть централизовать эту работу.
Гендиректор ООО КПД «Газстрой», зампредседателя комитета Евгений Покровский предложил министру максимально быстро выйти на комитет с предложением, какие изменения для запуска единого заказчика необходимо внести в законодательство региона, в том числе в части передачи полномочий от муниципальных образований, а также проработать варианты решения кадрового вопроса.
— Возможно, прописать увеличение зарплаты, но системно и обоснованно. Просьба — ускорить эту работу, — подчеркнул Покровский.
Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта.
Фото пресс-службы Минстроя Новосибирской области
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