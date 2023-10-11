Рельсы не поделили: при столкновении трамваев в Новосибирске пострадали бабушки

Серьезная авария случилась днем, 11 октября, в Ленинском районе Новосибирска. На улице Кирзаводской столкнулись два трамвая.

― Один трамвай стоял на остановке, другой двигался в попутном направлении, под управлением 42-летней женщины. Произошло столкновение, ― сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.

Пассажиры сильно испугались, а двум пенсионеркам 77 и 76 лет понадобилась помощь медиков. Бабушки с места ДТП были доставлены в больницу.

Ранее редакция сообщала, что водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.