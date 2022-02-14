За последние четыре месяца в Сибирь импортировано 25 тонн мягких игрушек

Накануне Дня Святого Валентина сибирские таможенники подсчитали импорт мягких игрушек.

За последние четыре месяца, предшествующие Дню влюбленных, в регионе деятельности Сибирского таможенного управления задекларирован ввоз более 25 тонн мягких игрушек стоимостью 312,5 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба ведомства.

— При этом в поставках к нынешнему празднику по сравнению с аналогичным периодом с октября 2020 года по январь 2021 года отмечено снижение импорта игрушек по весу почти в 2 раза (на 45%), а в стоимостном объеме – рост на 12%, — говорится в сообщении.

Мягкие игрушки в Сибирь ввозятся в основном из Китая. Прежде всего, это плюшевые животные и куклы из текстильных материалов.

В СТУ добавили, что 88% физического объема импорта мягких игрушек в таможенных органах СТУ задекларировано предпринимателями Новосибирской области, 6% – Красноярского края, около 5% – Иркутской области.

Отметим, в 2021 году импорт всех игрушек (в том числе трехколесных велосипедов, самокатов, педальных автомобилей, колясок для кукол, головоломок всех видов) в Сибирский федеральный округ составил 9,2 тыс. тонн стоимостью более 58 млн долларов США. Игрушки занимают около 0,5 % в общей структуре импортных товаров региона.