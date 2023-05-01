В Новосибирской области в первом квартале выдано более 2,4 тысяч автокредитов

Новосибирская область вошла в 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов в первом квартале 2023 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в 1 квартале 2023 года количество выданных автокредитов в Новосибирской области (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 2,452 тысяч ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6,7% (в 1 кв. 2022 года — 2,299 тысяч ед.)

При этом, среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов).

— Начало года характеризовалось оживлением на рынке автокредитования. Выдача автокредитов превысила уровень не только аналогичного периода 2022 года, но даже предыдущего 4 квартала прошлого года. А в октябре-декабре, как правило, количество выданных автокредитов бывает наибольшим в году, — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он подчеркнул, что положительная динамика обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом. Кроме того, эксперт отметил возросшую потребительскую активность граждан и постепенное ослабление банками своих требований к заемщикам.

В соседней Кемеровской области в первом квартале выдано 2,887 тысяч автокредитов (на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), В Красноярском крае — 2 556 автокредитов (рост 8,6%), в Иркутской области — 1 999 автокредитов (рост 8,9%), в Омской области — 1 965 автокредит (рост — 24,4%).

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