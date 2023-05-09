В заказнике «Кирзинский» ликвидировано открытое горение

В федеральном природном заказнике «Кирзинский» ликвидировано открытое горение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФБГУ Государственного заповедника «Васюганский» Ольгу Антошкину.

— Пожар почти полностью потушен. Есть еще небольшое задымление, но пожара нет, открытое горение ликвидировано. Общая площадь пожара была почти 1,5 тыс. га, примерно треть была на территории заказника, — сказала она агентству.

О природном пожаре в заказнике «Кирзинском» накануне сообщило министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. По его информации, заказник федерального значения загорелся в ночь на понедельник, 8 мая. Он быстро распространился из-за сухой и жаркой погоды.

Напомним, в Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя ходить в лес, разводить костры, жечь под открытым небом мусор и прошлогоднюю траву и даже жарить шашлыки. За нарушения грозят серьёзные штрафы.

Федеральный природный заказник «Кирзинский» создан в 1958 году. Расположен в Чановском и Барабинском районах Новосибирской области. Его площадь — 119,8 га.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область — лидер по пожароопасноcти.