В матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске сыграют юниорские сборные России и Белоруси

В Новосибирске 13 августа состоится торжественное открытие «Сибирь-Арены». Об этом сообщили в региональном правительстве. В матче открытия сыграют юниорские сборные России и Белоруси, составленные из игроков моложе 18 лет.

Общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составляет 71,2 тысячи квадратных метров. ЛДС вмещает 10587 зрителей.

После открытия арена станет домашней для местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».

Строительство ледовой арены началось в 2019 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд руб., но затем выросла до 13 млрд руб. Сдать объект планировали осенью прошлого года, но сроки переносили. В июне мэрия Новосибирска выдала акт о вводе ЛДС в эксплуатацию. Накануне Ростехнадзор подписал положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске строительство дороги до ЛДС «Сибирь- Арена» оценили в 15 млн рублей.