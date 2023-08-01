С 1 декабря регистрация на российских сайтах с помощью иностранной почты будет запрещена

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок регистрации на российских сайтах, полностью запрещая использование для этих целей иностранной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, россияне и иностранные граждане, проживающие на территории страны, больше не смогут создавать аккаунты на российских веб-ресурсах с помощью почтовых сервисов, зарегистрированных за пределами России.

В частности, речь идет о сервисах Google, а также тех, которые используют технологию Apple ID услуги.

В соответствии с новым законом, зарегистрироваться можно только с помощью отечественного номера телефона, через портал госуслуг, биометрической системы и электронную почту, зарегистрированную на отечественных ресурсах.

Закон вступает в силу 1 декабря 2023 года.

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