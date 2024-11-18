В МЧС назвали причины пожара, в котором погибли четверо детей и их мать

Руководитель МЧС по Новосибирской области озвучил предварительную версию причин возгорания в Купинском районе, в результате которого погибли женщина и четверо её детей. Трагедия произошла 17 ноября.
— Данная информация предварительная, следственные действия продолжаются. Причина пожара — недостаток конструкции изготовления электрооборудования, аварийный режим работы водонагревателя, — сообщил Виктор Орлов, начальник главного управления МЧС по Новосибирской области, на оперативном совещании.
Семья, как сообщили в МЧС, благополучная и на учете не состояла.
В здании были установлены два типа автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ): с модулем и без него. Один из них сработал локально. По предварительным данным, АДПИ с модулем GSM был извлечён и помещён в упаковку.
В Купинском районе прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела. Сотрудники Следственного комитета и МЧС проводят осмотр места происшествия.
— Большая трагедия произошла. Наверное, трагедия такого масштаба у нас не было 6-7 лет. Поэтому к расследованию я попрошу подключиться коллег из правительства. Задача не только проверить, что сделано и не сделано. Но и что нужно дополнительно сделать для того, чтобы подобные трагедии предотвращать в дальнейшем, — отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что четверо детей вместе с матерью погибли в пожаре под Новосибирском.
Источник фото: СК Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru