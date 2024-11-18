Новосибирские предприниматели привезли в регион 73 000 пар коньков

Стабильно отрицательных температур, необходимых для заливки катков, синоптики в Новосибирске пока не обещают, но местные предприниматели уже активно готовятся к зимнему сезону 2024-2025 года. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, в регион уже ввезли 73 тысячи пар ледовых коньков. При этом, приоритет в этом году продавцы спорттоваров отдают импортным моделям, в основном — китайским.

В период с января по сентябрь 2024 года таможенники оформили импорт 73 тысяч пар ледовых коньков на общую сумму 1,1 млн долларов США. В пресс-службе добавили, что основной объём оформили в третьем квартале (72 100 пар), а главным поставщиком стал Китай.

— Практически все партии коньков закупили предприниматели Новосибирской области, — уточнили таможенники.

Напомним, что активная подготовка Новосибирска к Новому году стартует в декабре. В городе откроются праздничные локации, заработают катки и горки. А в январе 2025 года жители и гости города впервые отметят день рождения Снежной бабы.

В преддверии новогодних праздников в Новосибирске пройдёт множество мероприятий. Для горожан будут доступны 18 бесплатных горок в 11 парках. В частности, в парке «Арена» появятся большая и маленькая горки.

Кроме того, в столице Сибири будут работать 10 катков и 6 лыжных трасс, а взять в аренду коньки или лыжи можно будет в 9 и 5 парках соответственно.

Как сообщала Ксения Антонова, заместитель мэра и руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики, в концертном комплексе имени Маяковского впервые будет работать главная резиденция Снежной бабы. Это место будет открыто для посетителей до 8 января.

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина станет пешеходной на три месяца.