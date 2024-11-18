В этом городе тепло и сыро: плюсовые температуры и снег с дождём ожидаются в ближайшие дни в Новосибирске

Плюсовые температуры и дождь со снегом ожидаются в ближайшие дни в Новосибирске.
Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в первой половине понедельника, 18 ноября, в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6 -11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха -2…-4 градуса. На дорогах местами гололедица. По данным сервиса Gismeteo, во второй половине дня температура воздуха прогреется до 0.
Всю неделю в Новосибирске будет стоять нехарактерная для ноября погода: в дневные часы столбики термометра будут показывать от -2 до +1 градуса, ночью температура не опустится ниже -7. Самым холодным днём станет среда, 20 ноября, — -2 градуса.
В конце недели температура за окном начнёт опускаться, а в пятницу город накроет снег с дождём. Уже в выходные столбики термометров покажут -7…-9 днём, -11…-13 ночью.
18 ноября в народе называют «День Ионы». В этот период наши предки наблюдали за погодой, считая, что можно предугадать характер предстоящей зимы:
— Если на Иону идёт снег — зима будет снежной и суровой.
— Если день ясный и холодный — зима будет морозной.
— Если ветер дует с севера — будут сильные морозы; если с юга — зима будет мягче.
— Если 18 ноября много инея — грядёт стужа, а если пасмурно — будет оттепель.
Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра России пообещал жителям Новосибирской области тёплый снежный ноябрь.
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