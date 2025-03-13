ОЭЗ «Новосибирск» открывает уникальные возможности для бизнеса и инвестиций

Особая экономическая зона «Новосибирск» создана по инициативе правительства Новосибирской области. Она разместится в западном направлении от Новосибирска — на территории Новосибирского и Коченевского районов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Заявка Новосибирской области была поддержана на комиссии под руководством вице-премьера Правительства России Александра Валентиновича Новака, где говорилось, что проект ОЭЗ Новосибирской области стратегический не только для региона, но и для Сибири и всей страны, – рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он добавил, что ОЭЗ является самым эффективным для инвесторов форматом реализации своих проектов, так как включает в себя большие налоговые преференции. Особая экономическая зона позволит развивать производства с высоким импортозамещающим и экспортным потенциалом, принесёт дополнительные поступления доходов в областной и федеральный бюджеты.

Конкурентным преимуществом ОЭЗ является близость к контейнерному терминалу, промышленно-логистическому парку, а также к транссибирской магистрали и международному аэропорту «Толмачёво».

Первая очередь ОЭЗ охватывает 400 гектаров, якорным инвестором выбран Новосибирский транспортный терминал (реализует свой проект мультимодального логистического комплекса). Первыми её резидентами станут четыре компании с пятью проектами: компания «Гарант» с проектом безотходной лесопильной линии, компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания.

Ранее редакция сообщала, что вьетнамский инвестор построит в Новосибирске завод за 13 млрд рублей. Разместить производство компания планирует на площадке Промышленно-логистического парка, где под проект уже отведено 12,8 га.