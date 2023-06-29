В МЧС рекомендовали новосибирцам не выходить на воду

В МЧС по Новосибирской области предупредили новосибирцев об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.

— При таких условиях на водоемах образуются сильные волны. Волна в высоту может достигать до 1,5-2 метров. Спасатели предостерегают, что отдых на водоемах, а особенно на Новосибирском водохранилище и на озере Чаны, рискует стать опасным занятием, — отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что небольшие резиновые лодки, на которых чаще всего выходят рыбаки, достаточно легкие. Из-за сильных порывов ветра повышается вероятность происшествий.

— Лодка легко может перевернуться. Нахождение на водоеме в спасательном жилете поможет вам сохранить жизнь – в случае опрокидывания, вы останетесь на поверхности воды, пока вам не окажут помощь или вы сами не доберетесь до берега. Лучше, конечно, в такую погоду и вовсе не выходить на воду, – отмечает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Дмитрий Русинов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ожидается град из-за холодного фронта.