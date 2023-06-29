«Это убьет бизнес»: ограничения в строительстве апартаментов ввели в Новосибирске

Городские нормативные документы, регламентирующие строительство гостиниц и апартаментов, приводят в соответствие с изменениями, принятыми на областном уровне. О нововведениях на сессии городского совета рассказал заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и главный архитектор города Александр Ложкин.

Апартаменты в Новосибирске: спрос рождает предложение в зависимости от средней площади номеров.

— Если средняя площадь номеров гостиниц или апартаментов более 30 кв. м и если не менее 70% номеров имеют зоны для приготовления пищи, для таких объектов должны применяться расчетные показатели, которые аналогичны показателям, применяемым для жилой застройки. Также уточнены показатели минимального количества машиномест для парковки легковых автомобилей в непосредственной близости от объектов гостиничного обслуживания, — сообщил Ложкин.

Это сделано для того, чтобы под видом таких объектов не строилось жилье без парковок, детских площадок, школ, детских садов, поликлиник.

— То, что мы сейчас примем, убьет бизнес, который важен и нужен городу. Невозможно на гостиницы «навешивать» всю социальную инфраструктуру как у жилых домов, — уверена депутат Светлана Каверзина.

Ложкин рассказал, что при правительстве Новосибирской области действует рабочая группа, где разрабатываются правила для гостиниц и апартаментов. Чиновникам удалось скорректировать позицию областной прокуратуры, которая настаивала на «жестком решении, после которого в Новосибирске было бы невозможно строить любые гостиницы». Подробностей главный архитектор не раскрыл.

— Сегодня нет разделения на гостиницы и апартаменты. Это все называется объектами гостиничного обслуживания. Мы такую отсечку и предложили — средняя площадь номера. Если она меньше 30 кв. м, то действуют нормативы для гостиниц. Если больше, то применяются нормы для жилья. Рабочая группа продолжает работу, мы продолжаем искать более удачные способы. Я надеюсь, что будет сделана научно-исследовательская работа в этой части Минстроем. Ситуация острая. У нас возникают фактически жилые дома там, где их быть не должно, — добавил Ложкин.

— Сегодня бизнес, о котором мы постоянно думаем и заботимся, нашел лазейку ухода от тех требований, что предъявляются при строительстве жилых домов. Строится гостиница, требования к ним мягче. А по итогу это превращается в жилой дом со всеми вытекающими отсюда последствиями. А потом жители пишут вам и нам: «Дайте нам школу, поликлинику», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, в департаменте разрабатывают изменения в правила землепользования и застройки.То есть

Проект изменения в нормативные документы был принят сразу в двух чтениях практически единогласно. Однако депутаты заметили, что это временное решение.

Эксперты по недвижимости говорят, что строительство апартаментов в Новосибирске активизировалось значительно позже, чем в Москве. В настоящее время их доля на рынке в городе составляет около 10%.

Ранее редакция рассказывала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым в Налоговый кодекс РФ вносятся масштабные поправки. С 0 до 20% вырастает НДС в отношении застройщиков, которые строят нежилую недвижимость, но продают ее как жилую. Либо застройщик потеряет в маржинальности, либо переложит налоговое бремя на покупателей. Но именно дешевизна была традиционно одним из конкурентных преимуществ апартаментов. Возврат НДС считают попыткой властей снизить объемы строительства апартаментов.