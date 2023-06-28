В Новосибирской области ожидается град из-за холодного фронта

В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, ожидается град из-за холодного фронта. 27 июня непогода уже накрыла Омскую область. 19 мм градины побили машины и посадки. Об этом сообщал Город55.

В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июня в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха +17, +19 С. Град синоптики пока не прогнозируют.

Напомним, что в период с 28 по 30 июня 2023 года в Новосибирской области сохранится чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность. Сохраняется риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ожидаются град и грозы.