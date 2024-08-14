В мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом

Департамент информатизации мэрии Новосибирска запустил информационный сервис, который автоматизирует контроль проведения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.

— Картографический модуль позволяет систематизировать полный перечень информации о ремонтных работах на каждом отдельном объекте — от полученных разрешений и географических данных до периодов реализации и возможности прикрепления фотоотчётов по отдельным объектам, — отметил Русин. — Помимо оперативного получения информации, сервис позволяет загружать уточнённую информацию и фотоотчеты непосредственно с мобильного телефона.

Кроме того, департамент разработал тепловую карту отключений систем жизнеобеспечения в целом (водоснабжения, электричества, отопления, газа), которая отображает информацию в режиме реального времени.

Сейчас система интегрируется в работу структурных подразделений мэрии.

— Эта работа станет началом построения цифровой экосистемы мэрии в целом, —подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. — Будем систематизировать эту работу, изыскивать средства и формировать цифровой контур.

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