Рекламодателям

В мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом

  • 14/08/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом
Пилотным проектом стал сервис для контроля работ на теплотрассах.

Департамент информатизации мэрии Новосибирска запустил информационный сервис, который автоматизирует контроль проведения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.

— Картографический модуль позволяет систематизировать полный перечень информации о ремонтных работах на каждом отдельном объекте — от полученных разрешений и географических данных до периодов реализации и возможности прикрепления фотоотчётов по отдельным объектам, — отметил Русин. — Помимо оперативного получения информации, сервис позволяет загружать уточнённую информацию и фотоотчеты непосредственно с мобильного телефона.

Кроме того, департамент разработал тепловую карту отключений систем жизнеобеспечения в целом (водоснабжения, электричества, отопления, газа), которая отображает информацию в режиме реального времени.

Сейчас система интегрируется в работу структурных подразделений мэрии.

— Эта работа станет началом построения цифровой экосистемы мэрии в целом, —подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. — Будем систематизировать эту работу, изыскивать средства и формировать цифровой контур.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске установят систему прогнозирования аварий на теплосетях.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

155

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровая экосистема умный город ремонт теплотрасс


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом
14/08/24 13:30
Бизнес Власть
Миллиард рублей выделен на строительство школы в Дзержинском районе Новосибирска
14/08/24 13:00
Образование Общество
В микрорайоне Клюквенный началось строительство первого дома
14/08/24 12:45
Власть Город Недвижимость
Почти три миллиарда рублей на ювелирные украшения потратили жители Новосибирска
14/08/24 12:30
Общество
Приставы обязали компанию в Новосибирске выплатить рабочим более 1 млн рублей зарплаты
14/08/24 12:00
Право&Порядок
Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области
14/08/24 11:54
Власть
Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск
14/08/24 11:30
Отставки и назначения
Новосибирцы придумали новый формат торговли
14/08/24 11:15
Бизнес
Жители Новосибирска смогут получить дополнительный доход по карте «101 день без процентов» от ПСБ
14/08/24 11:12
Финансы
Усы вислоухого кота продают за 3,2 миллиона в Новосибирске
14/08/24 11:00
Общество
Первое полугодие 2024 года для вторичного рынка Новосибирска было не очень успешным
14/08/24 10:30
Недвижимость
Открыть новый круглосуточный детский травмпункт хотят в Новосибирске
14/08/24 9:50
Город
В мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом
14/08/24 9:00
Власть Город
Проектная документация на теплосети в Клюквенном передана в госэкспертизу
14/08/24 8:30
Бизнес Недвижимость
«Ей пора позаботиться о чести русской женщины»: мать бойца СВО заставит ответить любовницу мигранта-мясника за клевету в Новосибирске
13/08/24 19:45
Общество
Агроном Мармулев рассказал новосибирцам, как хранить чеснок зимой
13/08/24 18:30
Общество
Эксперт в Новосибирске посоветовала, как помочь детям психологически подготовиться к школе
13/08/24 18:00
Общество
Возбуждено дело о покушении на убийство 4-летнего мальчика в Новосибирске
13/08/24 17:30
Право&Порядок
Капуста и картофель подорожали в Новосибирской области
13/08/24 17:00
Общество Экономика
С 1 сентября на уроках в школах Новосибирска запретят телефоны
13/08/24 16:30
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие
13/08/24 9:00
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска