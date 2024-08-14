Открыть новый круглосуточный детский травмпункт хотят в Новосибирске

Еще один круглосуточный детский травмпункт будет открыт в Новосибирске. Он будет на базе детской больницы №4 им. Гераськова.

По сообщению Минздрава Новосибирской области, кабинет детской неотложной помощи планируют открыть в 2025 году.

В здании, где раньше располагалась прачечная, уже начались ремонтные работы. На площади в 400 квадратных метров планируется разместить кабинеты врачей, процедурные помещения, гипсовальную комнату, рентген-кабинет и служебные помещения.

Сообщается, что на ремонт, приобретение оборудования и мебели из бюджета Новосибирской области было выделено более 27 миллионов рублей.

Подрядчик должен завершить строительные работы к концу 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов.