Открыть новый круглосуточный детский травмпункт хотят в Новосибирске

Еще один круглосуточный детский травмпункт будет открыт в Новосибирске. Он будет на базе детской больницы №4 им. Гераськова.
По сообщению Минздрава Новосибирской области, кабинет детской неотложной помощи планируют открыть в 2025 году.
В здании, где раньше располагалась прачечная, уже начались ремонтные работы. На площади в 400 квадратных метров планируется разместить кабинеты врачей, процедурные помещения, гипсовальную комнату, рентген-кабинет и служебные помещения.
Сообщается, что на ремонт, приобретение оборудования и мебели из бюджета Новосибирской области было выделено более 27 миллионов рублей.
Подрядчик должен завершить строительные работы к концу 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов.
Источник фото: Freepik / Автор — mrsiraphol
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