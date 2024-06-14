В Бердске установят систему прогнозирования аварий на теплосетях

Новосибирская компания ООО «Диджитал Филд Текнолоджис» планирует установить датчики контроля за давлением и температурой на теплосетях Бердска. Об этом на экспертной сессии «Внедрение передовых технологий в городское хозяйство и градостроительство в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС — 2024» сообщил директор Дмитрий Тайлаков.

По словам предпринимателя, компания «Диджитал Филд Текнолоджис» совместно с ООО «АРТИ – Электроникс», которая разрабатывает датчики, уже установили такую систему мониторинга в поселке Краснообск в рамках реализации проекта «Умный и безопасный город», а сейчас планируют тиражировать проект. Тайлаков отметил, что датчики планируется установить в Бердске через одну – две недели.

— Отопительный сезон и сезон испытаний в городе завершены. Мы определили точки, где будем устанавливать датчики. Таким образом, коллеги из Бердска смогут в режиме реального времени получать информацию о своих тепловых сетях, а на следующем этапе смогут проводить моделирование теплопотерей и износа тепловых сетей, — говорит Тайлаков.

В Бердске инноваторы также планируют внедрять систему автоматизированной инвентаризации земель населенных пунктов.

— С помощью методов компьютерного и машинного зрения система будет обрабатывать спутниковые снимки, данные аэрофотосъемки, и накладывать эту информацию на данные Росреестра. Если искусственный интеллект увидит, что собственник выходит за выделенный участок, то он будет об этом сигнализировать. В дальнейшем все это будет заведено в электронный документооборот, — подчеркнул Дмитрий Тайлаков.

Кроме того, компания в пилотном режиме реализует в Краснообске модуль уборки и вывоза снега. Он позволяет в динамическом режиме перестраивать расписание выезда техники в случае, если идут сильные снегопады, а также если возникают ограничения по ресурсам: люди не выходят на работу по болезни, ломается техника. Это позволяет оптимизировать режимы вывоза и уборки снега.

— Эта система позволяет не только администрации Краснообска, но и жителям поселка отслеживать в режиме реального времени какие улицы у них убирают, где собираются проводить уборку и они могут, опираясь на эти данные, планировать свой день. Кроме того, люди могут сообщать в администрацию о плохой уборке улиц, — отметил директор «Диджитал Филд Текнолоджис».

Будет ли этот модуль тиражироваться в других городах Новосибирской области он не уточнил. При этом Тайлаков отметил, что модуль моделирования и оптимизации вывоза твердых коммунальных отходов, также разработанный компанией, используется не только МинЖКХ Новосибирской области в региональной системе по вывозу коммунальных отходов, но и профильными ведомствами в Томской, Кемеровской областях. До конца года модуль будет интегрирован в систему утилизации ТКО Алтайского края.

В качестве перспективных проектов «Умного и безопасного города» инноватор также назвал разработку, которую компания ведет совместно с транспортным управлением Санкт-Петербурга по созданию системы предиктивного анализа дорожно-транспортных происшествий с использованием всех видов данных: видеоаналитика, сводка ГАИ, прогноз погоды и т.д. Для Новосибирска тема с динамикой количества ДТП не менее актуальна.

Напомним, в 2023 году компания планировала запустить систему «Умный и безопасный город» во всех районах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что датчики контроля за состоянием теплосетей в Новосибирске планирует устанавливать НТСК.