В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Основной источник пыли на территории Новосибирска — крупные стройплощадки. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил, отвечая на вопросы журналистов городских СМИ в рамках еженедельной пресс-конференции. По словам мэра, наиболее активными пылегенераторами являются площади Энергетиков, Труда, Будагова, где в настоящее время ведутся интенсивные строительные работы.

— Ситуация обострилась с ведением строек, — говорит мэр. — Площади Труда и Энергетиков превратились в стройплощадки. Там разрывают землю в связи с выносом коммуникаций, строят коммуникации, канализации, теплосети. Кардинально ситуация будет решена, только когда закончится стройка. В такой же ситуации площадь Будагова, где ведется строительство четвертого моста. Идеи реконструкция дамбы Коммунального моста. Мы не можем остановить движение по этим площадям, которые используются как развязки, закрыть дамбу, потому что у нас нет альтернативного проезда через Обь. Есть неудобства, но мы прилагаем усилия, чтобы минимизировать последствия.

Еще одним основным пылегенератором, по мнению Анатолия Локтя, остаются колеса автомобилей, за которыми не успевают реагенты-пылесборники.

— Мы уделяем особое внимание уборке скопившейся грязи, пыли, которая неизбежно заносится на колесах, на корпусах наших автомобилей или общественного транспорта, — сообщает градоначальник. — Погода позволяет в полной мере использовать нашу традиционную технику: пылесосы, поливомоечные машины. Используются нами в том числе отработанные в прошлом году технологии со специальными реагентами пылеподавления. Это дорогой реагент, он капсулирует частички пыли и позволяет их эффективно убирать. Но если вовремя не убрать, колесами, как жерновами, все это размелется — и вновь придется работы начинать сначала.

Возможно, более детально ситуация с содержанием и уборкой городской улично-дорожной сети будет обсуждаться в самом конце недели, вечером пятницы 15 апреля. Такую дату в мэрии определили в ответ на решение комиссии горсовета по городскому хозяйству обратиться к главе города с просьбой провести совещание по вопросам уборки территории Новосибирска после зимнего периода.

— Сообщаем, что 15.04.2022 (дата написана поверх другой, замазанной корректором) в большом зале мэрии города Новосибирска под председательством мэра города Новосибирска Локтя А.Е. запланировано проведение совещания по вопросу уборки и проведения поддерживающего ремонта дорожной сети, — говорится в официальном письме начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева на имя председателя комиссии горсовета Игоря Кудина. — Прошу вас принять участие и определить список депутатов, желающих принять участие в вышеуказанном мероприятии.

Напомним, что борьба с пылью в прошлом году стала, как минимум, поводом для ряда флэшмобов со стороны отдельных политиков и общественников в начале майских праздников.