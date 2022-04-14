ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

Клиенты банка уже получили первые кредиты на проекты в сфере лесозаготовки, выращивания зерновых, торговли, а также управления недвижимостью.

Наибольшее число льготных сделок на данный момент ВТБ одобрил в Воронежской, Челябинской, Московской областях, республиках Татарстан и Удмуртия, в Ставропольском крае.

«ВТБ оперативно – в начале марта − обеспечил прием заявок по новой программе поддержки кредитования. Мы видим интерес к ней со стороны клиентов из разных отраслей, которые планируют инвестиции в свой бизнес. Для банка ВТБ это еще один инструмент для финансирования предприятий МСП по доступным для них ставкам. Уверен, что в комплексе с другими мерами поддержки программа поможет многим предпринимателям продолжать развитие бизнеса», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Кредиты по госпрограмме на инвестиционные цели оформляются субъектам МСП, имеющим статус налогового резидента РФ, по ставке 13,5% годовых для среднего бизнеса и 15% годовых – для малого. Льготная поддержка ЦБ будет действовать в течение трех лет. Максимальная сумма финансирования составляет 2 млрд рублей.

Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для среднего и малого бизнеса по работе в текущих условиях размещены на сайте ВТБ.