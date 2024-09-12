В мэрии Новосибирска назвали дату начала отопительного сезона

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления, определяющий дату начала отопительного сезона. Разработчиком проекта документа является департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города.
Как отмечается в документе, отопительный сезон 2024-2025 года в городе планируют запустить 16 сентября. С этого дня начнется подключение к теплу социальных учреждений: школ, детсадов, учреждений здравоохранения.
С 18 сентября начнут подключение объектов жилого фонда и бюджетных учреждений.
Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома собственники которых сами определяют дату начала отопительного сезона.
По данным Гисметео, до 21 сентября погода в Новосибирске будет варьироваться от 0 до 18 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что соцучреждения Новосибирска уже начали подключать к теплу.
Фото freepik, автор: freepik
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