В мэрии Новосибирска назвали дату начала отопительного сезона

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления, определяющий дату начала отопительного сезона. Разработчиком проекта документа является департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города.

Как отмечается в документе, отопительный сезон 2024-2025 года в городе планируют запустить 16 сентября. С этого дня начнется подключение к теплу социальных учреждений: школ, детсадов, учреждений здравоохранения.

С 18 сентября начнут подключение объектов жилого фонда и бюджетных учреждений.

Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома собственники которых сами определяют дату начала отопительного сезона.

По данным Гисметео, до 21 сентября погода в Новосибирске будет варьироваться от 0 до 18 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что соцучреждения Новосибирска уже начали подключать к теплу.