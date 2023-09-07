В мэрии Новосибирска определили лидеров среди молодых ученых

Выделить из бюджета муниципалитета 6 миллионов рублей в 2024 году на поддержку молодых ученых и их изысканий в виде грантов и премий – такое поручение дал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Это в 2,5 раза больше, чем в текущем году. В конце сентября назовут имена молодых исследователей, которые получат 15 премий и два гранта мэрии города Новосибирска.

На координационном совете по поддержке молодых ученых в мэрии города Новосибирска назвали имена главных претендентов на гранты и премии мэрии Новосибирска.

В 2023 году 15 молодых ученых получат разово по 100 тысяч рублей премии, две разработки – гранты по 500 тысяч рублей. Это столько же, сколько в 2022 году, но значительно меньше, чем в предыдущие годы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости увеличить расходы на поддержку инновационной деятельности молодых ученых в Новосибирске.

«Основное преимущество города Новосибирска – это человеческий ресурс, и мы обязаны поддерживать деятельность молодых ученых. Это направление нужно расширять, исследователей необходимо поддерживать, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Это то, чем наш город будет гордиться спустя годы», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2023 году будет присуждено 15 премий мэрии Новосибирска по 100 тыс. рублей каждая. На них претендует 56 молодых ученых. Также будут распределены два гранта по 500 тысяч рублей. На них было подано 19 заявок.

Оценку проектов в закрытой информационной системе проводят эксперты: представители вузов, исследовательских организаций и департаментов мэрии. Чтобы избежать предвзятости, из заявок убирают фамилии авторов и названия организаций, в которых работают молодые ученые. Проекты, набравшие наибольшие баллы по оценкам экспертов, становятся главными претендентами на победу. Их рассматривает координационный совет.

В 2023 году тройку лидеров составили разработки по сокращению количества мошек в Новосибирске, уменьшению ущерба от подтоплений в пойме рек Тулы и Каменки, а также проект, предлагающий технологию создания мостовых конструкций, прочность которых будет в 10 раз выше существующих сейчас.

«Я внимательно прочел каждый проект этого года. Молодые ученые представили действительно очень интересные идеи. У нас в Новосибирске потрясающе талантливая молодежь», – поделился впечатлениями от работ молодых исследователей, претендующих на гранты и премии мэрии начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Всего за последние 10 лет мэрия Новосибирска профинансировала больше 50 проектов молодых ученых. Выплачено более 250 премий студентам. Пример, который новосибирцы вскоре увидят своими глазами на улицах Новосибирска, – яблони Рудольфа, клонированные в лаборатории НГАУ в рамках работы по реализации гранта. Этим летом клоны высадили в открытый грунта Сада мичуринцев.